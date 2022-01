Im Burgenland hat sich wieder einiges getan. Der Sturm am Sonntag sorgte für zahlreiche Einsätze im nördlichen Burgenland. Lisa Fuhrmann vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern schaffte in der World Games-Rangliste auf den 9. Platz. Am Mittwoch, 2. Feber, findet eine Premiere im Krankenhaus Oberwart statt – die erste Roboter-Operation im Burgenland.

Sturm verursachte weiteren Schaden in Mattersburg

Podersdorfer Feuerwehr sicherte Zelt und Terrassendach

689 Neuinfektionen, 8.954 Personen in Quarantäne

Lisa Fuhrmann für World Games 2022 qualifiziert

Erste Roboter-Operation bei Prostata-Karzinom

Corona-Impfprämie für zumindest 15 Gemeinden fix

Schon elf Gemeinden für Bundes-Impfprämie qualifiziert

Impfprämie für Oberpullendorfer Gemeinden

Neue Farben sind schwer zu bekommen

Neues Outdoor-Rätselabenteuer in Lutzmannsburg