Die Bezirksblätter Burgenland suchen anlässlich „100 Jahre Burgenland“ historische Fotos – und Sie können uns dabei helfen.

BURGENLAND. Wir würden uns freuen, wenn Sie in Ihren Fotoalben und -archiven stöbern und uns maximal drei Bilder schicken – mit ein paar Zeilen, wann etwa und wo die Fotos aufgenommen worden sind, was genau zu sehen ist und eventuell, was sie persönlich mit diesem Foto verbindet.

Jedes Motiv ist willkommen

Bei den Fotomotiven gibt es keine Einschränkungen. Fotos von alten Gebäuden, Straßen und Dorfplätzen sind genauso willkommen wie von privaten und/oder öffentlichen Festen, besonderen Anlässen, Kultur- und Sportereignissen, Freizeitaktivitäten oder einfachen Alltagsszenen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter meinbezirk.at/bgld/altefotos.



Tamburicagruppe „Mladost" aus Nikitsch…

…während der zahlreichen Auftritte bei Theateraufführungen 1961, 1963 auf der Insel Rab sowie Tamburicafestival 1964 in Oslip

Foto: Martin Jordanich

Foto: Martin Jordanich

Foto: Martin Jordanich

Foto: Martin Jordanich

Foto: Martin Jordanich

Nikitsch (1956)

Feuerwehrautoweihe in Nikitsch, 1956

Foto: Gemeindebücherei Nikitsch

Nebersdorf anno dazumal

Schulklasse Suševo (Nebersdorf = kroatisches sprechendes Dorf), 1930/1931

Foto: Eva Hettinger

Meine Großmutter (von Eva Hettinger) rechts im Bild und ihre Schwester links im Bild, meine Großmutter ist am 26.11.1919 geboren, ihre Schwester 1915

Foto: Eva Hettinger

Am Bild sieht man meinen Großvater (von Eva Hettinger), Franz Hettinger, geboren am 03.07.1911, aufgenommen in 7304 Nebersdorf, damals Hausnummer 84, er war ein Schmiedemeister.

Foto: Eva Hettinger

hochgeladen von Christian Uchann





Steinberg (1923)

Klassenfoto Bürgerschule Steinberg 1923

Foto: Hans-Dieter Frühstück

Volksschule Horitschon (1934)

Klassenfoto Volksschule Horitschon 1934

Foto: Hans-Dieter Frühstück

Unterrabnitz anno dazumal

Meine Oma (von Hans-Dieter Frühstück) am Spinnrad

Foto: Hans-Dieter Frühstück

Holzarbeit 1941

Foto: Hans-Dieter Frühstück

Steinberg-Dörfl (1936)

Jause nach dem Dreschen bei Familie Ernst Treiber in der Berggasse in Dörfl im Jahr 1939. (Ich selbst, Josef Wohlmuth, bin der Bub in der ersten Reihe mit dem Glas in der Hand).

Foto: Josef Wohlmuth

Kaisersdorf anno dazumal

Dazu schreibt und Windisch: Meine Mama als Kleinkind im Sommer 1931

Foto: Joh. und A. Windisch

Hochzeitsbild 1929

Foto: Joh. und A. Windisch

Anna und Anton Barkowich mit Tochter Anna 1912.

Foto: Joh. und A. Windisch

Lockenhaus anno dazumal Manuela Csitkovits berichtet: „Ansicht von unserem Hof, wo gerade begonnen wird, dass geschlachtete Schwein zu zerlegen. Wie es früher üblich bei Hausschlachtungen war. Wo auch noch die Schweine ein Jahr und länger gefüttert wurden bevor sie geschlachtet wurden - ohne Chemie. Zu sehen ist mein Großvater, mein Vater, der meine ältere Schwester am Arm hat und ein Nachbar (ca. 1961/1962).

Foto: Manuela Csitkovits

Lockenhaus 1959: Ansicht vom Hauptplatz

Foto: Manuela Csitkovits

Dazu schreibt Manuela Csitkovits: Das Foto zeigt meinen Vater mit meiner älteren Schwester und meinem älteren Bruder ca. 1963 im Winter, als wir noch Schnee hatten – in der Oberen Gasse in Lockenhaus.

Foto: Manuela Csitkovits

Michael Haneke bei Dreharbeiten in Unterpullendorf (2002)

Karl Hiess schreibt zu diesem Foto: „Gedreht wurde für den Film ,Wolfzeit‘ unter anderem mit Hollywoodstar Isabelle Huppert. Für mich als Filmer und Fotograf eine große Bereicherung, einen Oscarpreisträger über die Schulter zu schauen.

Foto: Karl Hiess

Oberpullendorf anno dazumal

Das Foto wurde beim Besuch von Leopold Figl in Oberpullendorf aufgenommen. Reiter in der Mitte: Josef Maurer, Reiter rechts: Johann Heisz, Reiter links: Emmerich Szalai, ca. im Jahr 1949.

Foto: Erich Maurer

Josef Maurer vor Stall im Jahr 1942

Foto: Erich Maurer

Ansicht von Oberpullendorf (Jahr unbekannt)

Foto: Erich Maurer

Steinberg anno dazumal

Karin Lang schreibt zu diesem Bild: „Sauabstechen im Hof der Familien Schweinzer/Hauser/Bauer in der Hauptstraße. Zu sehen sind: unser Nachbar Rudolf Schweinzer und Urgroßtante Franziska Hauser (ca. 1941/42).

Foto: Karin Lang

Karin Lang schreibt zu diesem Bild: „Heuernte – meine Großeltern Anna und Konrad Hauser, Urgroßtante Franziska Hauser (ca. 1939).“

Foto: Karin Lang

Karin Lang berichtet dazu: „Die Kuh, der einzige - magere - Besitz meiner Urgroßmutter Aloisia Hauser (ca. 1935). Die Nachkommen sind wir - die Familien Benesch und Lang, nach wie vor in Steinberg als Zweitwohnsitz.“

Foto: Karin Lang

Weingraben anno dazumal

Volkstanzgruppe Weingraben, 40er Jahre

Foto: Bernhard Supper

Ortsansichten Weingraben um 1930

Foto: Bernhard Supper

Salmannsdorf (1962)



Dazu schreibt uns Ernst Pinzker: „Erinnerungen an meine Kindheit mit meinem Großvater. Das Bild stammt aus dem Jahr 1962 mit meinem Grossvater Wagner Johann in 7441 Salmannsdorf Nr. 42 (damals Nr.29). Ich war da drei Jahre alt.

Foto: Ernst Pinzker

Lockenhaus einst und jetzt

Ein Blick auf die Oberegasse und die Haydngasse in Lockenhaus. Ein Bild höchstwahrscheinlich aus 1924.

Foto: Emmerich Gager

Ziemlich der gleiche Bildausschnitt aus 2021

Foto: Emmerich Gager

Familienfotos aus Deutschkreutz

Familie Schöpfberger: Bild mit Großmutter Heinrich, rechts oben.

Foto: Maria Schöpf

amilie Schöpf: Urgroßvater Schöpf stammt aus Tirol. Maria Theresia siedelte diese Menschen in Siebenbürgen/Rumänien an.

Foto: Maria Schöpf

Feuerwehr Oberpetersdorf (1908)

Das älteste Foto der Feuerwehr Oberpetersdorf aus dem Jahre 1908. Die Wehr wurde erst wenige Monate zuvor gegründet und ist hier in den neuen Uniformen zu sehen.

Vorne halten die Feuerwehrmänner ein Schild mit der Aufschrift „Felsö Peterfa” – die ungarische Bezeichnung für Oberpetersdorf.

Foto: Werner Schöll

Krankenhaus Oberpullendorf

(Jahr unbekannt)

Hanka Szedenik zu diesem Bild: „Unsere Tante (Klosterschwester) war als Krankenschwester im Krankenhaus Oberpullendorf tätig.

Foto: Hanka Szedenik

Fahrradgruppe in Weingraben (1914)



Fahrradgruppe in Weingraben

Foto: Bernhard Supper

Glockenweihe in Weingraben (1951)

Glockenweihe am 16.12.1951 in Weingraben

Foto: Bernhard Supper

Glockenweihe am 16.12.1951 in Weingraben

Foto: Bernhard Supper

Glockenweihe am 16.12.1951 in Weingraben

Foto: Bernhard Supper

Ortsansicht von Nikitsch

Der Kreuzungsbereich in Nikitsch aus der Zwischenkriegszeit

Foto: Monika Palatin

Erstkommunion in Weingraben (1932)

Ein Foto von der Erstkommunion in Weingraben 1932. Auf dem Bild ist auch der Vater von Bernhard Supper zu sehen.

Foto: Bernhard Supper

Bürgermeister von Mannersdorf (1925)

Der damaliger Bürgermeister in Mannersdorf a.d.R. Ludwig Weber vor seinem Haus mit der Bürgermeistertafel an der Wand.

Foto: Katrin Krutzler

Mannersdorf (1950)

Die Hauptstraße in Mannersdorf, 1950

Foto: Katrin Krutzler

Kriegsgefangener in Mannersdorf (1942)

Katrin Kritzler hat uns dieses Foto geschickt. Zu sehen sind ihr Großvater Nikolaus Weber als kleiner Bub mit seinem Großvater und im Korb ein französischer Gefangener, der am Hof geholfen hat.

Foto: Katrim Krutzler

Leichenwagen (Oberpullendorf)

Der erste Leichenwagen im Burgenland, Marke: Steyr Fiat; 1948 gekauft mit einem Bezugsschein über das Kriegsministerium

Foto: zVg: Bestattung Steiger

Grenzverkehrsschein (1922)

Grenzverkehrschein von Maria Schmit (Gültigkeitsdatum: 19. Jänner 1922)

Foto: Claudia Bredl

Zwei Familienfotos aus Unterpullendorf

Hochzeit des Bruders von Agnes Scheder (Großmutter von Helga Roszenichs), der leider nach dem Krieg verstorben ist.

Foto: Helga Roszenich

Agnes Scheder, die Großmutter von Helga Roszenich, als junge Frau mit ihrem Bruder Josef

Foto: Helga Roszenich

Strohaus in Unterpullendorf

Das Elternhaus (Eltern Agnes und Anton Scheder von Helga Roszenich) in der Thilingasse (ehemals, jetzt Unterpullendorf 49). Ein ehemaliger Soldat nach dem Krieg hat Großvater besucht und ihm dieses Foto geschenkt.

Foto: Helga Roszenich

Bahngasse in Unterpullendorf

Ansicht der Bahngasse in Unterpullendorf

Foto: Helga Roszenich

Ortsansicht von Klein Warasdorf

Ortsansicht von Klein Warasdorf

Foto: Gertrud Suck

Unterpullendorf

Der Bruder von Helga Roszenich mit Unterpullendorferinnen.

Foto: Helga Roszenich

Dreschmaschine in Kleinwarasdorf (ca. 1942/43)

Die erste Dreschmaschine des Vaters von Gertrud Suck im Hof ihrer Tante. Der Kleine ist ihr Cousin.

Foto: Gertrud Suck

Begräbnis in Kleinwarasdorf (1954)

Das Begräbnis des Cousins von Gertrud Suck im Hof.

Foto: Gertrud Suck

Familienfoto aus Unterpullendorf

Fünf Kinder der Großeltern von Helga Roszenich. Alle wurden im Strohhaus in der Thilingasse (ehemals, jetzt Unterpullendorf 49) geboren.

Foto: Helga Roszenich

Asphaltierungsarbeiten in Bubendorf (1969)

Asphaltierungsarbeiten in Bubendorf, am Foto sind die Töchter Claudia und Manuela mit ihrer Mutter Emilie sowie Großmutter Aloisia zu sehen.

Foto: Jennifer Bredl

Anna und Josef Maszlovits aus Lutzmannsburg (Mitte der 70er Jahre)

Die Urgroßeltern von Hannes Maszlovits, der uns dieses Foto zugesandt hat.

Foto: Hannes Maszlovits

Ortsansicht Hauptstraße Rattersdorf

Ortsansicht Hauptstraße Rattersdorf

Foto: Anita Maier

Oberpullendorf: Umbau der Bezirkshauptmannschaft

Umbau der BH Oberpullendorf

Foto: Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen Landesregierung

Historisches Foto von Nikitsch

Nikitsch

Foto: Monika Palatin

Lockenhaus 1953 und 2021

Die Fotos von 1953 sind aus der Sammlung von Thomas Nothnagel, der diese in einem Internet-Flohmarkt im Original erstanden hat. Rita Loibl, die uns diese Foto geschickt hat, bekam die Erlaubnis, sie zu veröffentlichen. .

Lockenhaus 1953 und 2021

Foto: Rita Loibl

Oberpullendorf: Czeban Villa

Oberpullendorf: „Große Brücke“ 1922, Czeban Villa

Foto: Oskar Koger

Nikitsch

Ein historisches Foto von Nikitsch

Foto: Monika Palatin

Heurechen in Lockenhaus 1960

Rita Loibl schickt uns dieses schöne Foto aus dem Jahr 1960. Zu sehen sind ihre Eltern, ihr Großvater und ihre Cousine beim Heurechen am Pullersberg in Lockenhaus. Vom Ort, der im Hintergrund zu sehen ist (Kirche und Burg sind markant), wurde zu Fuß auf die Pullersberg-Wiesen gegangen, wo die Mutter auch als Kind bereits die Kühe auf die Weide hingeführt hat. Später dann konnte mit dem Balkenmäher motorisiert die Wiese erreicht werden.

Heurechen am Pullersberg in Lockenhaus.

Foto: Rita Loibl

Dorftrommler Lockenhaus 1979

Auf diesem Bild von Rita Loibl ist der letzte Dorftrommler von Lockenhaus zu sehen – ihr Großvater Andreas Kaufmann, hier in seiner Alltagskleidung mit dem im Burgenland früher üblichen „Fiata" (Fürtuch). Er war Gemeindebediensteter und zu einer seiner Aufgaben gehörte es, durch das Dorf zu fahren (mit seinem Fahrrad) und auf einigen bestimmten Plätzen dringende Nachrichten der Gemeinde zu verkünden, zum Beispiel, wenn etwa das Wasser vom Wasserverband für eine bestimmte Dauer abgedreht wurde. Begonnen wurde mit einem Trommelwirbel und den Worten „Es wird kundgemacht.....". Dies führte er bis Ende der 1970er Jahre durch, bis danach meist die Feuerwehr mit Lautsprechern durch den Ort gefahren ist und solche Nachrichten verbreitet hat.

Andreas Kaufmann als Dorftrommler in Lockenhaus

Foto: Rita Loibl

Hauptplatz von Lutzmannsburg

Der Hauptplatz war und ist das Zentrum der Gemeinde Lutzmannsburg. Die evangelische Kirche steht hier im Mittelpunkt.

Foto: Gemeinde Lutzmannsburg

BH Oberpullendorf

Die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf wurde 1908 fertiggestellt und steht heute unter Denkmalschutz. In den 90er Jahren wurde das Gebäude innen und außen generalsaniert.

Foto: Eva Plank

Ehemaliges Gemeindeamt Lackendorf