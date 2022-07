LOCKENHAUS. Die beiden Leitsprüche: „Let it touch you…“ und „gemeinsam finden was das Herz berührt“ spannen den Bogen des 19. Orgelfestivals Lockenhaus über ein abwechslungsreiches Programm bestehend aus Messen, Konzerten, Lesungen und Festen.

Die Orgel ist die Königin aller Instrumente!

Eröffnet wurde das Festival 2022 mit einem Orgelkonzert in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Nikolaus unter dem Titel „Phantasien“. Auf dem Programm standen Werke von Louis Marchand, César Franck und Max Reger gespielt von Johannes Zeinler. Die Orgel wird wegen ihres raumfüllenden hellen Klangs die „Königin aller Instrumente“ genannt und ist daher das beliebteste Instrument für Kirchenmusik. Zeinler schuf einen wahren Klangrausch, wofür das Publikum ihm mit viel Applaus dankte.

Um den Organisten, der ja auf der Empore platziert ist, sehen zu können hatte man eine große Video-Wand vor dem Altar aufgestellt und das Spiel an der Orgel live übertragen.

Orgelweinpräsentation.

In der Pause lud man die Besucher in das alte Kloster zur Orgelweinpräsentation. Ein Welschriesling und ein Blaufränkisch wurden zur Verkostung angeboten. In dem liebevoll gestalteten Innenhof war ein Büffet mit allerlei Köstlichkeiten aufgebaut.

Oper in Miniatur

Der zweite Teil des Abends war Mozart gewidmet. Unter der Pergola im Klostergarten brachte das Varietas Ensemble die Oper „Figaros Hochzeit“ in einer Streichquartettfassung zur Aufführung. Erklärungen zur Handlung ergänzten die bekannten Melodien und ergaben eine kurzweilige Darbietung. Das Programm ging gerade noch rechtzeitig vor einem heftigen Gewitter zu Ende.

In den folgenden Tagen gab es weitere Konzerte, ein Gartenfest, einen Festgottesdienst und eine Abschlussveranstaltung.

Weitere Informationen unter: www.orgelfestival.at