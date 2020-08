Alles muss bis ins Detail besprochen werden, jede Kleinigkeit muss neu überdacht werden, kein Ablauf ist mehr einfach selbstverständlich.

Wir haben kurz vor dem Start ins neue Corona-Schuljahr, einen Blick in zwei Schulen geworfen und mit Direktorin Reumann von der NMS Horitschon-Deutschkreutz und Direktorin Seifried von der VS Oberpullendorf gesprochen.

Alle auf einmal

Der größte Unterschied zu der Situation vor den Sommerferien ist, dass jetzt im Herbst alle Schüler auf einmal in die Schule kommen werden.

„Unser wichtigstes Ziel ist es, Schülergruppen so wenig wie möglich zu mischen“, stellt Direktorin Eva Reumann diesbezüglich klar. Sollte dann ein Corona-Verdacht oder gar Infektions-Fall auftreten, müssten Maßnahmen immer nur für diese eine Gruppe getroffen werden, alle anderen Schüler könnten weiter in die Schule gehen.

Kommunikation trotz Distanz

Ein weiteres großes Anliegen beider Schulleiterinnen ist eine möglichst enge Kommunikation mit den Eltern. „Die Eltern, speziell die Mütter, waren im Frühjahr die wahren Heldinnen des Alltags“, betont Direktorin Elisabeth Seifried. „Das ist auf Dauer nicht zu leisten, jetzt gibt es natürlich viele Ängste, wie es sich im Herbst entwickelt.“

„Ich glaube, die Eltern haben sich in diesem schwierigen Frühjahr trotz allem gut von uns unterstützt gefühlt. Sowohl durch den Austausch über Skooly als auch durch eine Unzahl an Telefonaten“ gibt Direktorin Seifried die Situation wieder. „Die ganze Situation hat natürlich auch mit den Kindern etwas gemacht. Wir versuchen in der Schule, Ängste abzubauen. Es war toll zu sehen, wie die Kinder mitmachen, die Disziplin bei der Maskenpflicht vor den Ferien war sagenhaft“, berichtet sie.

Traurig sei auch, dass die Schulveranstaltungen so eingeschränkt sind. Dadurch fehlen viele schöne Dinge, die sonst den Schulalltag ausmachen, von Exkursionen über Wettbewerbe bis zu einfachen gemeinsamen Aktivitäten.

Digitale Kompetenz lebenswichtig

Sowohl in der NMS Horitschon/Deutschkreutz als auch in der eEducation-Expert+-VS Oberpullendorf wird betont, dass es sehr wichtig war, dass digitale Kompetenz schon vor dem Lockdown im Unterricht großgeschrieben wurde.

Dadurch hatten die SchülerInnen und Schüler gute Vorkenntnisse beim Arbeiten mit Plattformen wie Skooly in der Volksschule oder LMS bzw. MS Office in der NMS. „So waren Schüler und auch Lehrer für den Fernunterricht gut vorbereitet und es konnte relativ leicht umgestellt werden im März“, blickt Direktorin Reumann erleichtert zurück.

Krisenteams

Schulinterne Krisenteams unterstützen die Direktorinnen in dem enormen Aufwand, alle täglich neu eingehenden Erlässe und Anweisungen zu studieren, die Übersicht über den momentan aktuellen Stand zu behalten und das kommende Schuljahr zu planen. In diesem Teams arbeiten unter anderem Beratungslehrer, First Responder oder IT-Experten, die ihre jeweilige Expertise für die verschiedenen Gesichtspunkte der Corona-Maßnahmen mitbringen.

„Gerade heute haben wir die diversen Szenarien für Eröffnungsgottesdienste in Horitschon und Deutschkreutz überlegt. Das ist alles ein enormer Aufwand“, berichtet Direktorin Reumann aus dem aktuellen Direktions-Alltag in Horitschon/Deutschkreutz.

Guter Start für die ersten Klassen



Ein ganz besonderes Augenmerk liegt in beiden Schulen zu Schulstart auf den jeweils ersten Klassen. „Ein guter Start für die ersten Klassen wird eine große Herausforderung“, stellt Direktorin Seifried fest. „Die sonst bei uns übliche Vorbereitung auf den Übergang aus dem Kindergarten war nur teilweise möglich. Wir müssen Einleben ermöglichen und die Kinder zugleich so schnell wie möglich mit den Online-Lern-Möglichkeiten vertraut machen, um für alle Fälle gerüstet zu sein.“

Auch in Horitschon und Deutschkreutz steht das ganz oben auf der Liste: „Neue Schüler sollen zu Schulbeginn besonders schnell auf unsere digitalen Möglichkeiten eingeschult werden. Kollegen kontrollieren schon jetzt alle Geräte, damit der digitale Schulstart optimal vorbereitet ist“, berichtet Direktorin Reumann.

Spagat

Alles in Allem kommt auf Schulleitungen und Lehrpersonal in diesem Herbst auch weiterhin eine große Mehrfachbelastung zu: im Präsenzunterricht und bei den Gangdiensten muss genau auf alle Hygienemaßnahmen geachtet werden. Es werden viel mehr und häufiger Kinder fehlen und mit Unterrichts-Material versorgt müssen werden als bisher. Risiko-Kinder müssen komplett von zu Hause aus in den Unterricht eingebunden werden. „Das wird ein Spagat für die Lehrerinnen, allen gerecht zu werden“, blickt Elisabeth Seifried in die Schul-Zukunft.

Noch immer offene Fragen

Einige Fragen sind auch noch kurz vor Schulstart offen, z.B. wie die Freistellung gefährdeter Lehrerinnen und Lehrer von statten gehen wird und wie sie ersetzt werden oder wie die Corona-Ampel-Regelung sich konkret auswirken wird.

Durch solche fehlenden Informations-Bausteinchen konnten die letzten Wochen von den Schulleitungen österreichweit leider nicht so optimal für die Vorbereitungen eines reibungslosen Schulstarts genutzt werden, wie sie sich gewünscht hätten.

Aber „wir sind optimistisch und hoffen, dass wir durch dieses Jahr gut durchkommen“, übt sich Direktorin Seifried in positivem Denken und spricht damit sicher auch ihrer Kollegin Reumann in Horitschon/Deutschkreutz aus der Seele.