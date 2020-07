"Happy Walkers" wandern zur Hubertuskapelle

Kobersdorf. Jeden Dienstag treffen sich die “Happy Walkers” und genießen die Bewegung in der herrlichen Natur in der Region Kobersdorf, Oberpetersdorf und Lindgraben. Diesmal marschierten sie zu einem der schönsten Ausflugsziele, der Hubertuskapelle in Lindgraben. Bei ausgezeichnetem Wetter und jeder Menge Spaß blieb diese “Walkingstunde” einmal mehr in schöner Erinnerung.