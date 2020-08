Wenngleich Italien in den vergangenen Monaten immer wieder aufgrund trauriger Zahlen rund um Corona in den Schlagzeilen war, lieben wir Österreicher unser südliches Nachbarland für sein „dolce vita“, für „gelato“, Pizza und Lasagne, für schöne Sand-Strände, tiefblaues Meer und als Hochburg von Kunst und Kultur.

Wichtiger Handelspartner Italien



Weniger bewusst ist uns in Alltag und Urlaub, dass Italien nach Deutschland unser zweitwichtigster Handelspartner ist und somit von großer wirtschaftlicher Bedeutung für Österreich. Dementsprechend ist es nicht nur nett für den Urlaub, Italienisch zu lernen, sondern vielmehr eine klare Chance für den Arbeitsmarkt.

Die HAK Oberpullendorf legt einen Schwerpunkt auf die Qualifikation ihrer Schülerinnen und Schüler in Fremdsprachen, da diese eine perfekte Basis für eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft bilden – gleichgültig ob als selbstständige Unternehmerin oder Unternehmer oder in angestellter Funktion.

Qualifikation durch Fremdsprachen

Unsere HAK in Oberpullendorf bietet dabei als eine von nur zwei Schulen im gesamten Burgenland ihren Schülern die Möglichkeit, Italienisch - neben Englisch als erster Fremdsprache – 5 Jahre lang fundiert als Pflichtgegenstand zu erlernen. Damit kann man eine Qualifikation erlangen, die nicht jeder HAK-Absolvent mitbringt. Der Unterricht findet unter optimalen Bedingungen in Kleingruppen statt. Im Übrigen bietet die HAK Oberpullendorf als eine Schule mit breiter Sprachkompetenz auch Unterricht in Ungarisch, Kroatisch und Latein sowie – natürlich - Englisch und auch Spanisch an.

Die hohe Qualität des Unterrichts zeigt sich auch darin, dass die Italienisch-Schülerinnen und – Schüler immer wieder wichtige Sprachwettbewerbe gewinnen, sie konnten ihre Sprachkenntnisse für Auslands-Praktika nutzen und im Rahmen von Austausch-Projekten internationale Kontakte knüpfen und in die Sprache und Kultur voll eintauchen.

Schnelle Erfolgserlebnisse

„Italienisch ist eine Sprache, in der schon ein paar Unterrichtsstunden genügen, um erste Erfolgserlebnisse zu haben. Das liegt daran, dass es logisch aufgebaut ist und schnell ins Ohr geht“, so Prof. Henrietta Marinov-Klein, die mit großer Begeisterung für Land und Leute Italienisch unterrichtet. „Wer Pizza und Tiramisu oder Mode liebt, der wird auch davon profitieren, mehr von Italien kennen zu lernen!“

Die 5-jährige Ausbildung an der HAK Oberpullendorf in Italienisch ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, im Anschluss im Gegenstand Italienisch oder auch mehrsprachig in einer Kombination aus Englisch und Italienisch zu maturieren. Und sie ist sicher auch ein Garant für viele schöne Urlaube in einem Land, das ein echtes Allroundtalent ist mit Meer und Bergen, Musik, Kunst, Kultur, Design, Technik, Genuss, Mode, Lifestyle und – natürliche Pizza!