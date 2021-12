Pfarrer Mag. Shinto V. Michael betreut die Pfarren Kobersdorf, Lackenbach und Weppersdorf.



"Die Adventzeit ist eine besondere Zeit, eine Zeit der Stille und der Umkehr. Die "Erwartungszeit" bis Weihnachten, ein Wechsel zwischen Ruhe und Druck, Dunkelheit und Licht. Und in diese Dunkelheit hinein wird Jesus geboren unter einem hellen Stern. Dieses Kind in der Krippe, Gottes Sohn, macht die Nacht zur Weihnacht, zur Heiligen Nacht, so wie wir jedes Jahr singen "Sitlle Nacht, Heilige Nacht". In aller Unsicherheit und Dunkelheit der Nacht weist das Lied auf das Kind, in dem Gott als Mensch mit den Menschen auf Erden zu leben begann. Es erzählt von der göttlichen Liebe, die alle Angst umfängt und die dunkle Nacht erhellt. "

Hirten erst kundgemacht durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah: Christ der Retter ist da". Dieses Lied ist eine Einladung, sich dem Kind in der Krippe anzuvertrauen, das uns den Weg leuchtet in unseren Herzen und in unserem Leben.

Nähern wir uns der Krippe - dem Kindlein zart und verletzlich. Ganz nah dürfen wir an das Jesuskind - ohne Abstand. So will Gott das - uns ganz nahe sein."