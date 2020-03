HORITSCHON (IR). "Eine Hand wäscht die andere und beide waschen das Gesicht." Nur so geht es, ist Christian Szauer aus Horitschon überzeugt. Er ist in Horitschon bekannt wie ein bunter Hund und er ist überall gern mit dabei, "man muss auf die Leute zugehen, muss sie kennen, dann kennen sie auch dich!"

Er ist 47 sportliche Jahre jung, liebt laufen, wandern, Hauptsache ist die Bewegung in der freien Natur und den Kopf frei machen. Auch beruflich - er ist im Verschub bei den ÖBB - spielt sich alles im Freien ab.

Oldtimer Traktor Verein



Seit einigen Wochen ist er Obmann des Oldtimer Traktor Vereins Horitschon Neckenmarkt. "Im Vorjahr bei der 25-Jahr-Feier waren 333 Fahrzeuge, hauptsächlich Traktoren, aber auch Autos und Motorräder, bei unserem Treffen." Er selbst besitzt drei Traktoren, insgesamt 15 Traktoren sind in Familienbesitz. Der Verein wurde 1995 von seinem Vater gegründet, damals waren die 13 Mitglieder Verwandte und Bekannte, heute zählt der Verein 35 Mitglieder. Christian wurde die Liebe zu Oldtimern in die Wiege gelegt.

Treffen und Ausfahrten

Bei regelmäßigen Treffen werden die Ausfahrten besprochen, "wir fahren im Umkreis vom maximal 200 Kilometern, z. B. Stubenbergsee, Schneeberg, Gols, in alle Richtungen zu anderen Oldtimerclubs, ca. 40 Ausfahrten machen wir jährlich und diese Clubs kommen auch gerne zu unserem Oldtimertreffen in Horitschon." Neben einer Herren- und Jugendwertung gibt es auch eine Damenwertung bei den Parcours. Pokale, Urkunden, exklusiver Rotwein und andere Sachpreise für die Gewinner, aber auch für z. B. die ältesten Traktoren werden aufgestellt und verteilt.

Shuttledienst



Beim Rotweinopening zu Pfingsten in Horitschon fahren die Traktoren die Besucher auf Anhängern von Weinbauer zu Weinbauer. Diesen traditionellen "Shuttledienst" führen sie auch bei den Rotweintagen in Neckenmarkt im August und beim Rotweinherbst im Oktober in Horitschon durch. Bis zu 15 Stationen werden angefahren, die Gäste verkosten die Rotweine mit ihrem Kostglas. "Uns ist die Verantwortung sehr wohl bewusst, bevor nicht alle sitzen, wird nicht losgefahren."

Großer Zusammenhalt

"Bei uns kennt jeder jeden, wir sind aufeinander eingespielt, alles funktioniert auf dieser Basis, die Gemeinschaft heißt. Ich bin damit aufgewachsen, sich aufeinander verlassen zu können." Unlängst wurde ausgefahren - vor das Haus St. Peter, Pflegeheim in Oberpullendorf, und die dortigen Insassen hatten eine rechte Freude damit. Einmal jährlich wird ein Ausflug gemeinsam gemacht und regelmäßige Zusammenkünfte schmieden zusammen.

Feuerwehrkommandant

"Wenn du hinten keine Leute hast die mithelfen dann gehst du vorne mit wehenden Fahnen unter," ist sein Credo. Er ist Feuerwehrkommandant seit 4 Jahren und weiß um die Stärke seiner 83 Feuerwehrleute, davon immerhin 20 Mädels. Verwalterin, Zugskommandantin, Gruppenkommandantin, viele andere wichtige Positionen sind mit Frauen besetzt. Auch seine Töchter Laura Marie und Yvonne sind mit der Feuerwehr und dem Oldtimerverein groß geworden. "Einsatztechnisch sind unsere Frauen sehr wichtig und große Stützen!"

Umfeld muss passen

Das soziale Umfeld passt, die Freundin und die Familie stehen dahinter und alle helfen mit. Christian meint, sonst könnte er diese Aufgaben gar nicht so umfangreich erfüllen. Er ist überall zum Helfen dabei, jeder kennt seine Stärken und Schwächen. In Horitschon gefällt ihm die Aussichtstreppe am Blaufränkischweg besonders gut, von dort hat man eine tolle Aussicht nach Lutzmannsburg, zum Schneeberg und zum Neusiedler See. Womit er wieder in der freien Natur ist, wo er sich am wohlsten fühlt. Und zum Abschluss bittet: "die Homepage vom Oldtimerverein ist www.otv-hn.at, da gibts viele interessante Videos und Fotos!"