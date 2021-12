Willkommen in Stoob! Die Töpfergemeinde Stoob ist berühmt für ihre lange Keramik- und Töpfertradition. In ganz Stoob kann man Kunstwerke aus Keramik an verschiedensten Orten finden.

Der „Stoober Plutzer“ gehört zu den Wahrzeichen des Burgenlands. Im Töpfermuseum wird die Jahrhunderte alte Handwerkstradition, die bis heute aufrechterhalten dokumentiert. Das Museum ist von Anfang April bis Ende Oktober geöffnet.

Die Fachschule für Keramik und Ofenbau in Stoob ist die einzige Schule Österreichs, die als berufsbildende mittlere Schule Techniken und handwerkliche Fertigkeiten der Keramik, des Platten- und Fliesenlegens und des Ofenbaus vermittelt. Von dieser findet man ebenfalls in ganz Stoob Projekte von Schülern.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einnes Projektes der HLP-Oberwart.