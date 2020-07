FRANKENAU (OF). Premiere nach Corona! Die Pandemie hat dem Fußball in den letzten Monaten den Atem geraubt. "Die Freude auf das erste Spiel war groß. Das war auch bei den vielen Zuschauern zu sehen", meinte SC Frankenau-Sektionsleiter Karl Blazovits, der den 4:0-Erfolg über 2. Klasse Mitte-Klub UFC Mannersdorf (Foto) als "ungefährdet und mit vielen weiteren Chancen" einstufte. Für die ab 23. August gegen den ASV Pöttsching startende 1. Klasse Mitte-Saison, für die Patrick Dorner (SV Steinberg) und Lukas Mersich (SC Oberpullendorf) verpflichtet wurden, peilt der SC Frankenau eine Platzierung in den Top 6 an. "Das ist auf jeden Fall realistisch", so Karl Blazovits.

TESTSPIEL: SC FRANKENAU - UFC MANNERSDORF 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Attlia Hajos (30., Elfmeter), 2:0 Martin Düh (68.), 3.0 Gergely Horvath (70.), 4:0 Martin Düh (88.), Sportplatz Frankenau, 60 Zuschauer, Schiedsrichter Paul Buchecker