BEZIRK OBERPULLENDORF. Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat die endgültigen Zahlen der aktuellen Insolvenzentwicklung in Österreich im 1. Halbjahr 2020 erhoben. Bei den Zahlen aus dem Bezirk Oberpullendorf lassen sich zwei unterschiedliche Tendenzen erkennen.

Mehr Unternehmensinsolvenzen

Im 1. Halbjahr 2020 wurden im Bezirk Oberpullendorf 15 Unternehmensinsolvenzen angemeldet – im 1. Halbjahr 2019 waren es 14, also um eine weniger. Burgenlandweit betrachtet liegt der Bezirk damit hinter dem Bezirk Neusiedl am See (24) auf Platz Zwei. Insgesamt gab es im Burgenland im genannten Zeitraum 79 Unternehmensinsolvenzen.

Weniger Privatinsolvenzen

Die Zahl der Privatinsolvenzen im Bezirk Oberpullendorf ist hingegen von 19 (1. Halbjahr 2019) auf 8 (1. Halbjahr 2020) gesunken. Burgenlandweit betrachtet gab es die meisten Insolvenzen im Bezirk Oberwart (13). Insgesamt gab es im Burgenland im 1. Halbjahr 2020 59 Privatinsolvenzen.