Ein märchenhaftes Theater

29.04.2018, 12:21 Uhr

Klein aber fein – so präsentierte sich das Märchen- Puppentheater von Lorenz Janeschitz in Kr. Geresdorf/Geristof bei seiner Eröffnung.

Auf der Hauptstr. 23 in Kr. Geresdorf versteckt sich ein hübsches kleines Theater. Zur Eröffnung brachten Janeschitz und seine Partnerin Silvia Hanzl zur Eröffnung den Klassiker „Hänsel und Gretel“ auf die Puppenbühne. Hochkonzentriert verfolgte sein junges Publikum die altbekannte und immer wieder fesselnde Geschichte rund um die böse Stiefmutter, die Hexe im Knusperhaus und das gerechte Ende beider inklusive glücklich vereinter Familie und sorgenfreiem Leben dank der Reichtümer der Hexe.Heute in der Pension, kann Janeschitz er sich uneingeschränkt seiner Lebens-Leidenschaft Puppenspiel widmen. Auch als „Theaterdirektor“ hat Janeschitz Erfahrung: „In Wien habe ich für einige Jahre das kleinste Theater der Welt betrieben, das „Le Petit“ mit ganzen 18 Plätzen. Viele bekannte Schauspieler waren von dem winzigen Theater fasziniert und sind bei mir aufgetreten!“Mit Platz für 35 Besucher wird das kleine Theater in Kr. Geresdorf schon in zwei Wochen – am Sa. 12. Mai um 15.00 wieder seine Türen öffnen – diesmal mit Kasperl und seinen Freunden.Für den Herbst ist dann auch Kleinkunst – im wahrsten Sinne des Wortes – für Erwachsene geplant.Für Katarina, Karla, Ivana, Konstantin, Dorothea und viele andere kleine Gäste hat Lorenz Janeschitz mit viel Liebe und Herzblut seine Puppenbühne gebaut