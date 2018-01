TOBEE demnächst LIVE in der ALM Stoob Süd

15.01.2018, 00:15 Uhr

Platz 1 in den offiziellen MallorcaMegaCharts

wird am, den, mit seiner Bühnenshow für ausgelassene Stimmung in derStoob-Süd sorgen und bringt auch seinen eigenen Partyschnaps zu seinem Hit „Aua im Kopf“ mit.„Aua im Kopf“, „Der Bass muss f*****“, „Helikopter 117“, „Lotusblume“, „Blau wie das Meer“, „Tausenmal du“, „Schlauchboot“ – Mit seinen bekannten Partyhits tritt Tobee seit 12 Jahren jede Woche im legendärenauf, ist der Stimmungsgarant auf jährlich über 150 Schlagerpartys in Deutschland, Schweiz und Österreich und hat mit seinen Hits immer wieder mit einen Stammplatz im TV und auf Party-Samplern wie den „Ballermann Hits“ oder „Après Ski Hits“.

2016 gibt Tobee seinen Fans ein kräftiges „Aua im Kopf“ mit und landet damit einen der großen Sommerhits 2016 der nach dem Saison Opening in den offiziellen MallorcaMegaCharts von NULL auf PLATZ EINS einstieg. Im Februar 2015 sorgt Tobee für eine Sensation, als er mit „Jetzt ist der Teufel los“ von 0 auf Platz 7 in die offiziellen Deutschen Single Charts einsteigt. Seine Kracher gehören zu jeder Mallorca- und Après Ski-Party und wurden auf YouTube bereits mehr als 7,5 Millionen Mal angesehen. Dazu kommen noch viele Millionen TV-Zuschauer, die TOBEE aus Shows wie dem „ZDF Fernsehgarten“, „Ballermann Hits“, „Après Ski Hits“, „Die neue Hitparade“ (RTL2), Sendungen bei MDR, SWR, SAT.1 und zahlreichen weiteren Sendern kennen.Alle Infos über TOBEE unter www.tobee.de