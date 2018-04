Naturerlebnistage: die Natur & ihre Vielfalt erleben

23.04.2018, 17:05 Uhr

Die Pannonischen Naturerlebnistage finden vom 27. bis 29. April 2018 auch im Bezirk Oberpullendorf statt.



„Geschöpfe der Nacht“

URGENLAND. Unter der Federführung von Burgenland Tourismus bieten die Pannonischen Naturerlebnistage vom 27. bis 29. April spannende Einblicke in die Naturwelten der vier Nationalparks, zehn Naturparke sowie in die vier Naturschutzgebiete. Aus 75 Angeboten – davon 18 in Ungarn und 58 im Burgenland – können Naturliebhaber wählen.Heuer gibt es erstmals das Schwerpunktthema „Geschöpfe der Nacht“, mit dabei ist die Burg Lockenhaus, wo sich im Dachboden der äußeren Burg die Wochenstube der größten Wimpernfledermaus-Kolonie Mitteleuropas befindet. Ende April kommen zwischen 600 und 800 Weibchen auf die Burg, um den Nachwuchs zur Welt zu bringen, 2017 wurde auch eine Winterhöhle zur Ergänzung der Wochenstube installiert.Der Verein Batlife um Dr. Friederike Spitzenberger kümmert sich um die Fledermäuse wie Zählung, Beobachtung und Technik. "Wir haben erst vor kurzem einen neue Live- Bildschirm in der Rezeption installiert, mit dem man das Treiben am Dachboden beobachten kann", so der Marketing & Sales Direktor der Burg Lockenhaus, Manuel Komosny. In der seit fünf Jahren laufenden Ausstellung „Freunde der Nacht“ werden kindgerecht alle Infos über die Wochenstube Kindern und Interessierten in interaktiven Räumen und einem kleinen Kino näher gebracht. "Mittels Forscherpass können Kinder und Schulen die Ausstellung durchmachen, spielerisch alles über den Schutz von Fledermäusen erfahren und mittels richtigem Losungswort ein kleines Geschenk in der Rezeption erhalten" so Komosny über das vielfältige Angebot.

Nützliche Aufklärung

Die pannonischen Naturerlebnistage bilden seit einigen Jahren den Startschuss in die neue Saison der Burg Lockenhaus. "In Kooperation mit Batlife nutzen wir die pannonischen Naturerlebnistage zur unterhaltsamen aber vor allem nützlichen Aufklärung von Jung und Alt zum Thema `Schutz & Verständnis der Fledermäuse´. Auch Führungen durch die Ausstellung mit Dr. Spitzenberger und eine Batnight - das ist die Beobachtung der jagenden Fledermäuse am Weg und am Ufer des Burgsees der Burg Lockenhaus - gibt es." `Mystik und Dichtung´ auf der Ruine Landsee ist ein weiteres Highlight im Bezirk Oberpullendorf im Rahmen der Naturerlebnistage. Elisabeth Schütz vom Verein Naturpark Landseer Berge kennt die Ruine und ihre Geschichte wie ihre Westentasche. Sie bietet von April bis Oktober Führungen an, auch bei den Naturerlebnistagen wird sie allen Interessierten die Burgruine Landsee mit den Augen der Heimatdichterin Mida Huber näher bringen. "Wir sind mit dem Besucheransturm das ganze Jahr über sehr zufrieden." Die Ruine Landsee mit dem Aussichtsturm sei außerdem ein Kraftplatz. "Wenn Steine reden könnten, hätten sie viel zu erzählen."Alle Programme und Infos finden sich unter www.naturerlebnistage.com. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich.