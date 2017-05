Raiding 2.0 - Geplante Großbauprojekte bringen die Gemeinde voran

09.05.2017, 12:12 Uhr

Bürgermeister Markus Landauer stellt bei der Bürgerversammlung eine Reihe aktueller Projekte für eine Raidinger Bauoffensive sowie überregionalen Themen vor.

RAIDING. Neben einem Ausbau der generationenübergreifenden Begegnungszone im Generationenpark vis-à-vis des Pflegezentrums Raiding wird mit dem Bau von rund 24 Starter- bzw. Seniorenwohnungen der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) mit der Möglichkeit des „Betreuten Wohnens“ ein weiterer Meilenstein gesetzt.Durch die Expertise des Pflegezentrums der Familie Drescher ist Raiding zu einem überregionalen Kompetenzzentrum in Sachen Altenbetreuung geworden.

Zum Eigenheim

Modernes Dorfzentrum

Raiding setzt auf Europa

Neben den Starterwohnungen gibt es aber noch zwei weitere Highlights für Jungfamilien und auch mögliche Zuzügler: Durch den Ausbau der Antoniusgasse wird die Möglichkeit von Eigenheimbau forciert und durch die Aufschließung der Mühlwiese wird es ein Potenzial von etwa 16 OSG-Reihenhäusern geben. Alle drei Bauvorhaben – Bauplätze, Wohnungen und Reihenhäuser– befinden sich innerhalb von ein paar hundert Metern im Raidinger Ortskern. Ein weiterer Punkt des Dorferneuerungskonzepts wurde erfolgreich umgesetzt.Das Herzstück der gegenwärtigen Bauoffensive ist aber das neue Dorfzentrum, welches durch die OSG und die Gemeinde Raiding in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Halbritter & Hillerbrand ZT GmbH in den nächsten Monaten realisiert wird: Gemeindeverwaltung, Gastronomie, Gewerbe und Lisztbibliothek gemeinsam unter einem Dach am Franz Liszt Platz 1.Als Teil der www.zukunftsorte.at hat Raiding gemeinsam mit Neckenmarkt im ersten Halbjahr 2018 die Präsidentschaft dieser Vereinigung inne. Das gewählte Thema „Ohne Kultur keine Gesellschaft – die Kulturgemeinde als Kitt der Gemeinschaft“ ist ein wichtiger Schwerpunkt für die Gemeinden des ländlichen Raums.Der Raidinger Lisztverein setzt unter dem Arbeitstitel Europa.Liszt.Raiding zukünftig auf ein Liszt - Forum mit dem Schwerpunkt Europa. Eine herzliche Gratulation geht an den neuen österreichischen Gemeindebundpräsidenten Alfred Riedl – er ist Bürgermeister der Raidinger Partnergemeinde Grafenwörth.