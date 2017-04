Rotes Kreuz begrüßt Neubürgermeister Johannes Igler der Gemeinde Neckenmarkt

26.04.2017, 11:42 Uhr

Weiterhin unterstützt

Dass die Gemeinden die wichtigsten Partner des Roten Kreuzes sind, darauf wies Franz Stifter bei seinem Besuch hin. Er gratulierte dem neuen Bürgermeister und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Der Bürgermeister freute sich sehr über den Besuch des Roten Kreuzes und sicherte die weitere Unterstützung des Roten Kreuzes zu.

Gut informiert

Bgm. Johannes Igler erhielt von der Rotkreuz-Delegation ein Infoblatt mit den wichtigsten Fakten über die Rotkreuz-Einsätze im Jahr 2016 – 116 Einsätze, davon 3 mit Notarzt, 1 mit Hubschrauber sowie 14 First Responder-Einsätze. Außerdem gibt es in der Gemeinde 2 hauptberuflichen Mitarbeiter, 3 First Responder und 8 Freiwillige; 16 % der Einwohner sind Rotkreuz-Mitglieder und bei einer Blutspende-Aktion wurden 79 Blutkonserven gespendet.