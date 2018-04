Burgenland-Radtage wurden präsentiert!

23.04.2018, 15:33 Uhr

Bereits das fünfte Mal ist die Gemeinde Horitschon Austragungsort der Burgenland-Rundfahrt. Mit einer Gesamtlänge von 171,6 km (sechs Runden zu je 28,6 km), drei Berg- und drei Sprintwertungen ist die Rundfahrt eine der längsten Radrennen der Bundesliga. Die Streckenführung auf dem klassischen Straßenasphalt, dann über den unwegsamen, nicht perfekten Kreutzer-Wald, am Ragaweg entlang Richtung Raiding, stellt sicher eine große Anforderung, Ausdauer und Können an den Radsportler, Betreuer und Material.

Die Gegend ist repräsentiert für den Radsport und für die Burgenland-Rundfahrt. Ich danke dem Burgenländischen Radsportverband für das entgegengebrachte Vertrauen, dass wir die Burgenland-Radtage erneut austragen dürfen.In Horitschon werden sehr gute Rahmenbedingungen für die Burgenland-Radtage geboten und auch die Region profitiert durch viele Nächtigungen. Etwa 300 Nächtigungen werden an diesem Wochenende registiert und somit auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Region.Wir sind in Horitschon gerne zu Gast. Bisher war es immer ein perfekter Ablauf und eine sehr gute Organisation. Vielleicht gelingt es uns, im Jahre 2020 die Staatsmeisterschaften mit Damenbewerb in Horitschon auszutragen.Wir sind gerne Partner von Radveranstaltungen. "R" in ARBÖ bedeutet Rad und gehört quasi zu uns dazu. Ich komme selbst aus dem Bezirk Oberpullendorf und die Burgenland-Radtage sind auch für mich etwas Besonderes.Fünf Jahre Horitschon und 20 Jahre Organisationsleitung für mich - ich freue mich erneut auf die Burgenland-Radtage in Horitschon. Die Rundfahrt ist traditionell weit über unsere Grenzen bekannt und im Terminkalender ein fixer Bestandteil. Bei der 58. Auflage, die wir in den Gemeinden Horitschon, Unterpetersdorf, Raiding und Lackendorf durchführen, werden alle österreichischen Top-Teams mit den besten Fahrern am Start sein. Die Strecke von 172 km gilt als eine der attraktivsten Rundfahrten der Radliga und soll als Vorbereitung für die im September bevorstehende Rad-Weltmeisterschaft in Tirol dienen.Kids-Bike-Rennen, Hobby-Rennen, Elite/U23-RennenAustria Cycling Teams, Elite/U23.