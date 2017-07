SC Ritzing: Sanierungsverfahren mit Intrepid GesmbH eröffnet

14.07.2017, 22:48 Uhr

Wie schon vor drei Jahren, da stritt der mittlerweile in die 2. Liga Mitte eingegliederte Klub mit der Krankenkasse über Spielerverträge. Anfänglich stand die Summe der gesamten Altlasten noch bei 571.000 Euro, im Laufe des Sanierungsverfahrens wuchs der Betrag in die Millionenhöhe. Nach Abschluss des Verfahrens erhielten die Gläubiger 21 Prozent, inklusiver zusätzlicher Kosten kam der 1963-gegründete Klub auf 337.000 Euro. Erst im Jänner 2017 war die letzte von insgesamt drei Raten fällig. Beim aktuellen Verfahren wird eine Quote von 30 Prozent binnen zwei Jahren angeboten.