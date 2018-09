1. Hausmesse im Wohn- und Küchenstudio Zapfel in Pinkafeld

23.09.2018, 19:00 Uhr

Neben Schaukochen und Probessitzen gab es auch eine Verlosung von Kochkursen mit Haubenkoch Jürgen Csencsits.

Langjähriger Familienbetrieb

PINKAFELD. - Von 21. – 22. September fand die erste Hausmesse der Tischlerei von Thomas Zapfel statt, bei der man sich von der Gemütlichkeit und Raffiniertheit der ausgestellten Küchenmöbel überzeugen konnte.Die Tischlerei Zapfel ist ein im Jahr 1960 gegründeter Familienbetrieb mit ca. 12 Mitarbeitern im Südburgenland. Seit Mai 2013 betreibt das Unternehmen ein zentrales Wohn- und Küchenstudio in Pinkafeld, um die Präsenz zu verstärken und die Vielfalt ihrer Kreativität zu veranschaulichen.

Kochvorführungen und Gewinnchance

Die Hausmesse lockte viele Besucher an und eigene Kochvorführungen von Miele machten besondere Lust aufs Kochen in einer massgefertigten Küche von Thomas Zapfel.Mit ein wenig Glück konnte man auch 5x2 Karten für einen Kochkurs mit Haubenkoch Jürgen Csencsits gewinnen, damit die Freude an der neuen Küche noch weiter gesteigert wird.