Karl-Helmut Hutter übergab Friedenslichtspende ans Haus Gabriel.

OBERSCHÜTZEN/RIEDLINGSDORF. Karl-Helmut Hutter aus Oberschützen übergab am 5. Jänner 2022 eine Spende in der Höhe von 1.830 Euro aus seiner im Jahr 2021 gestarteten Weihnachtsaktion an das Haus Gabriel in Riedlingsdorf übergeben.

Die Spendensumme ist bei der Verteilung des Friedenslichtes in der Woche vor Weihnachten zusammengekommen. Dabei legte Herr Hutter über 650 km zurück und verteilte das Friedenslicht an über 150 Haushalte. Ein weiterer Teil der Spende stammt aus seiner Präsentation über seine Weitwanderung durch Österreich.

Haus Gabriel

Das Haus Gabriel in Riedlingsdorf ist eine Einrichtung für 32 großteils schwerstbehinderte und pflegebedürftige Jugendliche und Erwachsene, die in zwei Häusern in familiärem Rahmen rund um die Uhr betreut werden. "Die Einrichtungsleitung, das Team und die Bewohner vom Haus Gabriel bedanken sich bei Herrn Hutter und vor allem bei den Spendern recht herzlich", so Bettina Zapfel vom Haus Gabriel.