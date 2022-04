Die Maturanten vom BORG Güssing veranstalteten ihren Maturaball in der Messehalle Oberwart.

OBERWART/GÜSSING. Die Maturantinnen und Maturanten vom BORG Güssing luden am Samstag, 9. April zu ihrem Maturaball unter dem Motto "All Eyes On Us - tonight we shine" in die Messehalle Oberwart ein. In Vertretung von Direktor Robert Antoni eröffnete Klassenvorständin Gabriele Lang den Ballabend offiziell nach der Polonaise.

Mr. Bojangles sorgte für gute Stimmung im Ballsaal. Auch in der Disco wurde gefeiert. Um Mitternacht folgte eine schwungvolle Mitternachtseinlage, danach die Bekanntgabe von Ballkönig und Ballkönigin.