Das Hotel Telegraph hat es geschafft! Man hat Corona getrotzt und hat am 1. Juli 2020 eröffnet. Mit der offiziellen Eröffnung am 6.8.2020 war das Hotel dann bereits davor gut eingeweiht, und zwar mit vielen Gästen. Auch die beiden Tage der offenen Türen waren ein riesen Erfolg, warum?

Wer die aktuelle Situation mit Corona stehts beobachtet sieht ja bzw. weiß ja das die etwas größeren Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden wie beispielsweise die Jubiläumsmesse der INFORM. Doch das Hotel Telegraph hat sich getraut eine dreitägige Veranstaltung zu organisieren und ist mit vielen Besuchern belohnt worden. Selbst die Rezessionen der Gäste in den sozialen Netzwerken waren sehr positiv!

Das Highlight an diesen Tagen der offenen Tür waren am Freitag bestimmt der Bieranstich mit der anschließenden Verlosung und den beiden Spielern vom SK Sturm Graz und am Samstag dann das Konzert von Boris Bukowski. Aber dennoch darf man hierbei die musikalischen Leistungen von der Stadtkapelle Oberwart am feierlichen Eröffnungstag, von "Funktomas" am ersten Tag der offenen Tür und dann auch noch von "Oberwart 3" nicht vergessen. Denn all diese musikalischen Acts haben grandiose Leistungen erbracht trotz der so heißen Temperaturen!

Im Anschluss findet ihr noch die Berichte zu den einzelnen Tagen! Klickt euch durch und schaut euch die interessanten Fotos an. Viel Spaß dabei!

