Martina Parker bot eine Lesung ihres neuen Gartenkrimis in Rechnitz.

RECHNITZ. Die Bestseller-Autorin Martina Parker begeisterte das Publikum mit einer humorvollen Redung rund um ihr neues Buch „Hamdraht“. Bei strahlendem Sommerwetter zeigte sich das Ambiente im Schlosspark von seiner besten Seite und lockte zahlreiche Besucher zur Veranstaltung der Gemeindebücherei.

Unter der Moderation von Madeleine Kruisz plauderte die Autorin über ihren aktuellen Garten-Krimi und dessen Schauplätze im Südburgenland. Dabei räumte sie auch mit dem bösen Gerücht „Aus Rechnitz tuat ma si ned amoi an Hund ham“ auf und brachte als Beweis ihren Hund mit, den sie tatsächlich nach dem Bärlauchpflücken in Rechnitz gekauft hat.

Nach den Einblicken in „Hamdraht“ gab die Autorin noch einen Ausblick auf ihr nächstes Werk „Aufblattelt“, auf welches wir uns schon sehr freuen.