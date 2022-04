Die Maturanten vom BORG/bssm Oberschützen luden zu einem schwungvollen Ball in die Burgenlandhalle Oberwart.



OBERWART. Unter dem Motto "Matura Royal - der krönende Abschluss" fand der Maturaball vom BORG/bssm Oberschützen am Karsamstag, 16. April, in der Messehalle Oberwart statt. Nach der Eröffnung durch eine schöne und elegante Polonaise gab es festliche Stimmung im Ballsaal und viel Party in der Disco. Eine bunte und abwechslungsreiche Mitternachtseinlage sorgte ebenfalls für einen weiteren Höhepunkt. Danach wurden Ballköniging Lena Kaiser und Ballkönig Marcel Winkler gekrönt.