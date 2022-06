Die Pinkafelder Jungfloriani holten den ersten Platz 1 in der Bronze- und Silberwertung.

HANNERSDORF. Der 43. Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb und der 13. Bezirksfeuerwehrjugendbewerb in Hannersdorf statt. Die "Jungflorianis" zeigten, was sie in monatelanger Vorbereitung gelernt, geübt und perfektioniert hatten. Der Bewerb der Feuerwehrjugend stellt eine hohe Herausforderung an die körperliche Fitness und an die erworbenen Kenntnisse im Bereich des Feuerwehrwesens.

Beim Leistungsbewerb der Feuerwehrjugend gilt es eine 60 Meter lange Löschleitung zu verlegen. Erschwerend kommt hier hinzu, dass diese 60 Meter mit Hindernissen wie Wassergraben, einer Hürde und einem Kriechtunnel gespickt sind. Dem nicht genug, muss ein Teil der Gruppe mit sogenannten Kübelspritzen beim Zielspritzen ihr Können zeigen, um schnell „Brand aus“ geben zu können. Als Abschluss müssen noch Geräte auf den richtigen stellen abgelegt werden und Feuerwehrspezifische Knoten geknüpft werden.

Staffellauf

Der zweite Teil des Bewerbes ist ein 400 Meter Staffellauf. Wie bereits bei der Hindernissbahn müssen auch beim Staffellauf mehrere Hindernisse, wie eine zwei Meter hohe Wand oder zwei Hürden zum überspringen beziehungsweise unterkriechen, überwunden werden.

Die Zeit wird gestoppt nachdem das letzte Mitglied der Gruppe mit dem Strahlrohr, welches hier als Stab fungiert, die Ziellinie überquert. Vor dem Überqueren muss das Strahlrohr über zwei C-Schläuche mit dem Verteiler verbunden werden.

Wertungssieger Pinkafeld

Der Sieg in der Kategorie Bronze mit Wertung ging ans Team Pinkafeld 1 mit 1.037,95 Punkten vorm Team Burg/Hannersdorf/Wippendorf 1 mit 1.020,20 Punkten und Althodis/Rechnitz 1 mit 999,12 Punkten. In der Kategorie Bronze ohne Wertung siegte Pinkafeld 2 vor Burg/Hannersdorf/Woppendorf 2 und Kitzladen/Loipersdorf 2.

Auch in der Kategorie Silber ging Platz 1 an Pinkafeld 1 mit 1.038,81 Punkten. Die Gruppe Kemeten/Riedlingsdorf/Wolfau 1 belegte Platz 2 mit 988,67 Punkten. Rang 3 ging an Jabing/Oberdorf/St. Martin i. d. Wart 1 mit 985,88 Punkten. In der Kategorie Silber ohne Wertung schaffte Pinkafeld 2 Platz 1 vor Kitzladen/Loipersdorf 1 und Kemeten/Wolfau 2.

Ergebnisliste

Bronze mit Wertung, Bezirk

Pinkafeld 1 Burg/Hannersdorf/Woppendorf 1 Althodis/Rechnitz 1 Oberdorf 1 Kitzladen/Loipersdorf 1 Mischendorf 1 Badersdorf/Kirchfidisch/Kohfidisch 1 Grafenschachen 1 Kemeten/Wolfau 2 Kemeten/Riedlingsddorf/Wolfau 1 Unterwart 1

Bronze mit Wertung, Gäste

Kornberg-Bergl 1 Schützen am Gebirge 1 Feuerwehr Weiz 1

Bronze ohne Wertung, Bezirk

1. Pinkafeld 2 Burg/Hannersdorf/Woppendorf 2 Kitzladen/Loipersdorf 2 Badersdorf/Kohfidisch 2 Eisenzicken/Unterwart 2 Kemeten/Litzelsdorf/Wolfau 3

Silber mit Wertung, Bezirk

Pinkafeld 1 Kemeten/Riedlingsdorf/Wolfau 1 Jabing/Oberdorf/St. Martin i. d. Wart 1 Neuhaus i. d. Wart/Rohrbach a. d. Teich 1 Podgoria/Rechnitz/Weiden b. Rechnitz 1

Silber mit Wertung, Gäste

Kornberg-Bergl 1 Schützen am Gebirge 1

Silber ohne Wertung, Bezirk