Zahlreiche Interessierte schauten bei Autorin Barbara Schmid am Karsamstag vorbei.

ST. KATHREIN. Am Karsamstag, 16. April, fand bei Familie Schmid der 1. Pflanzenmarkt in St. Kathrein statt. Es gab dabei eine große Vielfalt an Pflanzen - von der Uhudlertraube über Beerensträucher bis hin zu Palmen oder Agaven - zu bewundern und zu kaufen. Natürlich gab es auch nützliche Tipps aus erster Hand. "Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Insgesamt war gerade am Nachmittag viel los. Das Wetter hat auch gepasst", so Autorin Barbara Schmid. Fürs leibliche Wohl war ebenso gesorgt.