Auch heuer unterstützt Bgm. Georg Rosner wieder karitativen Verein, statt Weihnachtskarten zu verschicken.

OBERWART. Weihnachtswünsche in Kartenform von Bürgermeister Georg Rosner gibt es seit mehreren Jahren nicht mehr. Stattdessen werden karitative Institutionen und Vereine unterstützt. Am 17. Dezember wurden 500 Euro an Adi Kalchbrenner und Thomas Horvath alias "Singing DJ Tom" für den Verein "Fair Help" übergeben. Seit mehreren Jahren unterstützt dieser Verein Familien in Notsituationen.

Bgm. Georg Rosner: "Es ist mir ein besonderes Anliegen, diese Organisation zu unterstützen. Obmann Adi Kalchbrenner hilft mit den Spenden, die der Verein sammelt, Familien der Region, die sich in einer schweren Lage befinden. "

Benefizgedanke statt Tradition

"Das Senden von Weihnachtsgrüßen ist natürlich eine schöne Tradition. Aber um ehrlich zu sein, man schaut sich die Karte einmal kurz an und legt sie dann weg. Die Unterstützung von karitativen Institutionen und den Menschen, die sie dringend benötigen, hat für mich eine nachhaltige Wirkung. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auf Weihnachtskarten zu verzichten. Jedes Jahr ein anderes Projekt bzw. eine andere Institution in Oberwart zu unterstützen, soll eine Tradition sein“, erklärt Rosner.

Einer, der den Verein "Fair Help" immer unterstützt, ist Thomas Horvath alias "Singing DJ Tom". Er spielte am 17. Dezember - wie schon im vergangenen Jahr - ein Benefizkonzert auf seinem Youtube- und Facebook-Kanal. Zusätzlich lud er zu Glühwein und Punsch nach Eisenzicken.

Spendenkonto

Verein "Fair Help"

IBAN: AT96 3312 5000 0003 1336

Kennwort: Benefiz-Weihnachtskonzert Singing DJ Tom