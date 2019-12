Die Feuerwehren Buchschachen und Markt Allhau rückten zu einem Heizungsbrand aus.

MARKT ALLHAU. In Markt Allhau rückten die Feuerwehren aus Markt Allhau und Buchschachen in den frühen Abendstunden zu einem Brandeinsatz aus. Die Wehren löschten einen Brand einer Heizanlage in einem Privathaus und konnten dabei das Übergreifen auf andere Räumlichkeiten verhindern.

Auslöser des Brandes dürfte, so die Landespolizeidirektion Burgenland, ein Defekt an der Heizanlage gewesen sein. Erhebungen durch den Bezirksbrandermittler werden noch durchgeführt. Die Schadenssumme ist derzeit unbekannt. Insgesamt waren an diesem Einsatz 6 Fahrzeuge und 28 Mann im Einsatz.