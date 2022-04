Der Wissenstest der Feuerwehrjugend im Bezirk Oberwart wurde in Kohfidisch abgehalten.

BEZIRK OBERWART. Am Samstag, 9. April 2022, fand der Wissenstest des Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart in Kohfidisch statt. Auch beim diesjährigen Wissenstest wurde wieder großes Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Maßnahmen, zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie, gelegt.

So mussten alle Bewerber und Bewerter während des gesamten Wissenstests eine FFP2- Maske tragen. Weiters wurden die Bewerber auf vier Blöcke aufgeteilt, um große Ansammlungen zu vermeiden.

Foto: Feuerwehr Grafenschachen

hochgeladen von Michael Strini

277 Prüfungen

Diesen Samstag stellten sich die Jugendlichen in 277 Prüfungen den verschiedenen Stationen. Die Stationen des Wissenstest umfassen unter anderem die Knotenkunde, Gerätekunde und einen Fragenkatalog mit Fragen aus dem Feuerwehrwesen.

Somit wird den Feuerwehrleuten von morgen, aufgeteilt auf 6 Stufen, das grundlegende Wissen eines aktiven Feuerwehrmitgliedes vermittelt.

Es gab Teilnehmer aus dem gesamten Bezirk. U.a. nahmen Feuerwehrjugendmitglieder aus Kohfidisch, Jabing, Badersdorf, Litzelsdorf, Grafenschachen, Neustift/Lafnitz, Rechnitz, Unterwart, Oberwart, Goberling, Buchschachen, Kemeten, Holzschlag und Burg am Wissenstest teil.