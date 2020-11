Franz Christian Habetler kreierte den Ehrenpreis

BERNSTEIN (ps). "Der Burgenländische Musikant" – ein Ehrenpreis des Landeshauptmannes – wurde am Sonntag dem Blasmusikverein Schlaining für besondere Verdienste corona-bedingt virtuell überreicht.

Kreiert wurde die Skulptur aus dunklem und hellem Naturstein Edelserpentin von Franz Christian Habetler, einem der letzten gelernten Serpentindreher aus der Edelserpentin-Gemeinde. Bereits seit beinahe 40 Jahren gehören in der Werkstatt von Franz Habetler Kreativität und künstlerischer Feinschliff zum Berufsalltag.

Breite Palette

Die breite Palette seiner Schmuckstücke und Unikate erstreckt sich über Ketten, Anhänger, Schalen, Ziergegenstände bis hin zu Sonderanfertigungen für Geschenkideen wie Tuba oder Ziehharmonika. Bei einem Besuch in seinem Geschäft verfällt man förmlich ins Staunen und Schwärmen über so viel handgefertigten Ideenreichtum und künstlerische Vielfalt. "Schon beim Beobachten des rohen Steins entwickeln sich in mir Ideen und Vorstellungen darüber, was daraus entstehen könnte. Vorwiegend arbeite ich mit Serpentin und Bernstein, dabei verbinde ich fossiles Harz mit dem Naturstein Edelserpentin zu Schmuck", erzählt Habetler. Der "Burgenländische Musikant" ist in einigen Tagen entstanden und erfreut die Musiker hoffentlich jahrelang.