Ferienbetreuung für die Kinder gibt es auch in der Gemeinde Jabing.

JABING. Im Kindergarten Jabing gibt es im September einen Wechsel in der Leitung. Die bisherige Leiterin Martina Graf wechselt als Pädagogin in die BAfEP Oberwart. Die Kindergartenleitung übernimmt dann Linda Steurer. "Wir werden dann zu zweit im Kindergarten sein. Aktuell haben wir 21 Kinder, im Herbst werden es dann 17 sein. Der Kindergarten wird alterserweitert geführt", so Steurer.

Sommerbetreuung

Auch in der Volksschule Betreuung in den Sommermonaten. "Wir bieten vier Wochen an. Aufgrund von Corona sind heuer aber weniger Kinder. Wir versuchen ein möglichst abwechslungsreiches Programm zu machen", so Hortpädagogin Dagmar Pomper, die von Berufspraktikanten wie Julia Rosner unterstützt wird.

"Wie das nächste Schuljahr werden wird, können wir nicht sagen, aber mit den Eltern und Schülern werden wir auch diese Zeit bestens meistern und den Kindern jenen Lern- und Lebensraum geben, der ihnen hilft, auf diese Zeit wie auf einen unangenehmen Traum zurückzublicken", so VSDir. Birgit Taschler.