Ein Pkw rutschte von der Fahrbahn und musste vor einem Gastronomiebetrieb geborgen werden.

OBERWART. In der Nacht des 16.04.2022 wurde die Feuerwehr Oberwart zu einer Fahrzeugbergung in die Lehargasse in Oberwart alarmiert. Die Feuerwehr Oberwart rückte mit ELF, SRF und KRF zum Einsatz aus.

"Am Einsatzort wurde das verunfallte Fahrzeug geborgen und an einem Parkplatz abgestellt. Anschließend wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und der Platz gereinigt. Nach ca. 1 Stunde konnte die Feuerwehr Oberwart wieder die volle Einsatzbereitschaft herstellen. Wir bedanken uns bei der Polizei und der LSZ Burgenland für die gewohnt gute Zusammenarbeit", heißt es von der Stadtfeuerwehr Oberwart.