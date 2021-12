Die ersten Wohnungen der OSG in der Gemeinde Wiesfleck sind fertig und übergeben.

WIESFLECK. Lange war die Gemeinde Wiesfleck ein weißer Fleck in der Wohnungsbauliste der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. "Nun dürfen wir uns gemeinsam mit den Wohnungsinhabern über unser erstes fertiggestelltes Wohnprojekt freuen! Ja, da sieht man uns die Freude an", meint OSG-Obmann Alfred Kollar.

Vor kurzem gab es schon einen weiteren Grund zu feiern - da wurde der neue Kindergarten, den die OSG errichtete, übergeben. Jetzt wurde gleich noch eines drauf gelegt und auf das erste Wohnhaus in Wiesfleck nochmal ordentlich angestoßen.

Sechs Wohnungen

"Wir freuen uns gemeinsam mit der Gemeinde, den Wiesfleckern und Wiesfleckerinnen sowie allen, die gerne im schönen Ort Wiesfleck wohnen möchten, eine Wohnmöglichkeit bieten zu können! 6 sonnige Wohnungen mit einer Größe von 57m² und 77m² in bester Lage sind nach Plänen von Arch. Martin Schwartz entstanden", so Kollar.

Direkt neben dem Gemeindeamt, ums Eck liegen gleich Kindergarten sowie Volksschule und herrliche Natur – hier steht einem entspannten Wohnen nichts im Wege! "Zwei der kleinen schönen Wohnungen sind noch frei", sagt Kollar.

Festakt mit Segnung des neuen Kindergartens