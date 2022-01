Die Wienerstraße mitten im Oberwarter Stadtzentrum ist ein beliebterer Wohn-, Einkaufs- und Wirtschaftsstandort.

OBERWART. Neben zahlreichen Wohnhäusern ist die zentrale Wienerstraße vor allem eine bedeutsame Wirtschafts- und Verkehrsachse. Sie verbindet einerseits den Hauptplatz mit dem nördlichen Stadtteil, welcher heute vor allem zu einem ausgewiesenen Gewerbegebiet gewachsen ist. Komplettiert wird die beliebte Einkaufsmeile mit einer großen Anzahl an Unternehmen und Geschäften, die viele Arbeitsplätze schaffen.

Eine Einkaufsmeile

Eine große Auswahl an Geschäften lässt Shoppingherzen höher schlagen. Wer durch die Wienerstraße flaniert, begegnet einer Vielfalt wie kaum an einem anderen Wirtschaftsstandort. Es reihen sich zahlreiche Dienstleistungsbetriebe, Nahversorger und hochkarätige Autohäuser und Reparaturwerkstätten wie Jandrisits & Watzke aneinander.

Porsche Oberwart startet mit einer Jungwagenaktion in die Zeit nach dem Lockdown.

Autohandel ein fixer Bestandteil

Eine großartige Auswahl an Marken und Modellen bieten die Autohäuser, die an der Wienerstraße teilweise schon seit Jahrzehnten erfolgreich ihren Standort betreiben. Vom Kleinwagen bis zum Familiengefährt, Neuwagen oder einem guten Gebrauchten, eine große Markenvielfalt ist in praktisch jedem Preissegment vertreten.

Ein Branchenmix

Vom Bäcker über zahlreiche kleine Fachgeschäfte bis hin zu Gastronomie, Optiker, Banken oder Reisebüro, in der Wienerstraße ist man an der richtigen Adresse. Wer etwas für den Haushalt sucht – egal ob Teppiche, Haushaltsgeräte, Bad- oder Sanitärzubehör – wird ebenso fündig.

Auch Artikel des täglichen Bedarfs, Lebensmittel oder schmucke Besonderheiten, sind entlang der Wienerstraße beheimatet. Im "CityPoint" sind namhafte Unternehmen und Geschäfte ebenso untergebracht wie eine Anwaltskanzlei und eine Steuerberatungsfirma.

Judit Róka hat ihre Hals-, Nasen und Ohren-Ordination im vergangenen Jahr eröffnet. Unternehmer Ladislaus Szabo, der in der Wienerstraße mit Mr. Clean ein Putzerei-Fachgeschäft beschreibt, lässt aus alten Häusern wahre Innenstadt-Schmuckstücke entstehen.

Lebensmittelrettung

Vergangenen Herbst eröffnete der Regional Markt Burgenland seine Pforten. Eine große Auswahl an regionalen Produkten sind in der Filiale von Geschäftsführerin Sabine Flassig zu finden. In Kürze wird das Angebot durch die Lebensmittelrettung Burgenland erweitert. "Jeder hat die Möglichkeit, gut erhaltene Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen zu erstehen", so Benjamin Flassig.

Eine Institution

Nicht mehr wegzudenken aus der Wienerstraße ist "Teppich Hoffmann". Seit mehr als fünf Jahrzehnten verkaufen und verlegen Inhaberin Erika Hoffmann und ihre Mitarbeiter sämtliche Bodenbeläge bis hin ins nördliche Burgenland. "Wir freuen uns darüber, seit über 50 Jahren erfolgreich unser Geschäft führen zu können. Neben einer fachkundigen Beratung, können unsere Kunden auf ein ausgezeichnetes Service und eine Top-Qualität vertrauen", erzählt die Chefin, die auch von der guten Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft profitiert.

Erika Hoffmann und Mitarbeiterin Tanja freuen sich auf ihre Kunden.

Foto: Elisabeth Kloiber

"Sonnenmarkt und Sonnencafé"

Letzten Oktober eröffnete in der Wienerstraße der erste Sozialmarkt des Burgenlandes. Dem sogenannten „Sonnenmarkt" ist auch ein "Sonnencafé“ angeschlossen. Auf einer Fläche von mehr als 200 m², werden, von der FH Burgenland begleitet, 500 Artikel des täglichen Bedarfs, darunter auch Bioprodukte, zu günstigen Preisen angeboten. Mit diesem Projekt will das Land einen wichtigen Schritt setzen und Waren für Menschen, die sie dringend brauchen, sinnvoll verwenden.

Einkaufen können alle Personen, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten. Betroffene können sich auf der Bezirkshauptmannschaft oder direkt beim „Sonnenmarkt" registrieren lassen.