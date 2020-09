www.ratgeberin.at ist DIE Informationsplattform vom Verein Frauen für Frauen in allen Lebenslagen.

OBERWART. Eine übersichtliche Auflistung von wertvollen Links zu wesentlichen Lebensbereichen ist auf der Webseite www.ratgeberin.at zu finden. Die Begriffe sind in situationsbedingte Lebensphasen unterteilt, was die Suche nach wichtigen Inhalten erleichtert. Auch verschiedene Online-Rechner, Formulare, finanzielle Hilfen, juristische Beratungsmöglichkeiten, Netzwerke sind dort zu finden.

Die Informationsplattform wird vom Verein Frauen für Frauen Burgenland als Projekt der Digitalisierungsoffensive von der Arbeiterkammer Burgenland umgesetzt.

Große Bandbreite

„Die große Bandbreite an Möglichkeiten der Wissens- und Informationsvermittlung überfordert zum Teil. Deshalb haben wir auf unserer Ratgeberin.at-Plattform einen systematischen Zugang zu wichtigen Links sowie Hilfestellungen zu wesentlichen Lebensphasen geschaffen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt und des Lebens schreitet voran – sie soll nicht überfordern, sondern Abhilfe schaffen“, so Magdalena Freissmuth, die das Projekt leitet.

Es besteht die Möglichkeit, sich die ratgeberin.at in einem Zoom-Meeting erklären zu lassen und die Anwendung unter der Anleitung auszuprobieren. Alle Interessierten können sich unter 03352 33855 DW 8 zwecks Terminvereinbarung melden.