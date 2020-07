Das Aquaqua Großpetersdorf öffnete bereits am 29. Mai.

GROSSPETERSDORF. Das Aqua-qua Großpetersdorf öffnete heuer am 29. Mai, ebenso wie das modernisierte Badebuffet „Die Lagune“. "Wir haben die Bar neu gestaltet und kulinarisch etwas adaptiert. Der Juni war corona- und wetterbedingt sehr schwierig. Im Juli läuft es gut an. Wir haben auch kleinere Veranstaltungen geplant", so Pächter Harry Kahr.

"Wir haben genügend Liegeflächen und Wasserfläche, damit ist auch ein Sicherheitsabstand gut möglich. Wir werden, wenn das Wetter passt, das Bad auch noch im September geöffnet halten", so Bgm. Wolfgang Tauss.

ASKÖ-Schwimmkurse

Der ASKÖ Burgenland bietet im Aqua-qua wieder Hopsi Hopper-Schwimmkurse für Kinder ab 4 Jahren an. "Es ist im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig, dass Kinder so früh wie möglich das Schwimmen lernen", erklärt NR Christian Drobits.

In Großpetersdorf gibt es über 10 Jahren Hopsi Hopper-Schwimmkurse, seit fünf Jahren werden vier Wochen angeboten. "Heuer wird aufgrund der Nachfrage erstmals eine 5. Woche im August stattfinden. Von den Schwimmkursen profitieren Kinder und Eltern. Die Gemeinden tragen viel zur Sicherheit der Kinder bei", so ASKÖ-Präs. Alfred Kollar. Beim Hopsi-Hopper-Schwimmkurs wird großer Wert auf spielerisches und kindgerechtes Lernen gelegt.