Das Wetter bleibt trüb, eventuell mit Schneeregen und auch Glatteisgefahr.

BURGENLAND. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird das Wetter am Vormittag überwiegend trüb. Es überwiegen meist dichte Wolken, dabei bleibt es vor allem im Süden meist niederschlagsfrei. Lediglich im Nordburgenland ist am Vormittag etwas Schneefall oder Schneeregen möglich. Dann besteht vorübergehend auch Glatteisrisiko durch gefrierenden Regen.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtung Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 8 und minus 3 Grad, die Tageshöchsttemperaturen belaufen sich auf plus 0 bis 3 Grad.

