Die Schülerinnen der 4 HLW fuhren am 20. Februar 2020 mit ihrer Religionslehrerin I. Unger nach Eisenstadt, um dort am Theo-Tag der Diözese teilzunehmen.

Nach einem anspruchsvollen, aber auch mit viel Humor gespickten Vortrag des Ethikprofessors Leopold Neuhold ging es vom Dom in den Bischofshof. Dort bestand die Möglichkeit, einen Blick in die Räumlichkeiten des Bischofshofes zu werfen und die Tätigkeiten und Berufsbilder der in der Verwaltungszentrale der Diözese arbeitenden Menschen kennenzulernen. Viele kirchliche MitarbeiterInnen sowie auch Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics standen den Schülerinnen Rede und Antwort.