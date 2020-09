Die Ziehung mit zehn Gewinnern brachte eine Gesamtsumme von 3.024,42 Euro.

OBERWART. Heute fand die letzte von zehn Ziehungen im Rahmen des großen Sommer- Gewinnspiels statt. Jetzt fehlt nur noch die große Schlussverlosung am 18. September 2020. Wer noch kein Gewinnspiel-Formular eingesendet hat, kann dies noch bis zum 13. September 2020 nachholen, denn jeder Teilnehmer hat die Chance, den Hauptpreis zu gewinnen.

"Das große Obewarter Sommer-Gewinnspiel ist eine Erfolgsgeschichte. Bis heute um 9:00 Uhr haben uns knapp 2000 Gewinnspiel-Formulare mit Rechnungen von Oberwarter und St. Martiner Betrieben erreicht", berichtet Stadtrat Hans-Peter Hadek.

Zehn Gewinner aus fünf Gemeinden

Die zehn Gewinner der zehnten Ziehung wurden nun ermittelt – die Stadtgemeinde erstattet für diese letzte Runde eine Summe von insgesamt 3.024,42 Euro. Die Gewinner der zehnten Ziehung kommen aus fünf verschiedenen Gemeinden.

Bürgermeister 2. LT-Präs. Georg Rosner ist überwältigt vom großen Anklang der Aktion: „Wir haben das Gewinnspiel gestartet, um Oberwarter und St. Martiner Unternehmen aller Sparten in der Corona-Krise zu unterstützen, ihnen wichtige Umsätze zu bringen und die Kundenbindung zum Standort Oberwart zu stärken. Das ist uns gelungen. Nicht nur Gewinnspiel-Formulare aus Oberwart und St. Martin/Wart, sondern aus dem ganzen Südburgenland und der angrenzenden Steiermark und Niederösterreich haben uns erreicht.“

In Oberwart einkaufen

Ziel war und ist es, Kunden aus dem Einzugsgebiet dazu zu animieren, in Oberwart einzukaufen, Dienstleistungen bei Oberwarter Unternehmen in Anspruch zu nehmen oder in Oberwarter Gastronomiebetrieben etwas zu konsumieren. Vorrangig soll damit die Wirtschaft in der Stadt gestärkt werden und damit in weiterer Folge auch der Standort Oberwart.

Schlussverlosung am 18. September

Zehn Wochen lang (3. Juli – 4. September) wurden nun jeden Freitag 10 Gewinner gezogen, refundiert wurde die Summe aller 5 eingesendeten Rechnungen, maximal jedoch 2.000 Euro. Am 18. September 2020 gibt es die große Schlussverlosung mit allen Teilnehmer*innen des Gewinnspieles. Dort wird Einkaufsgeld, das bis 31. Dezember 2020 bei allen Oberwarter und St. Martiner Betrieben eingelöst werden kann, verlost.