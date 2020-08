Mit dem heutigen Tag (14.8.2020/16 Uhr) sind 1.642 Menschen in Österreich an Corona erkrankt.

Manch einer der Infizierten verspürt keine Symptome, andere wiederum sehr heftige Symptome.

Am gestrigen 13. August sind erstmals wieder über 200 Fälle registriert worden!

Die meisten zur Zeit auftretenden Fälle kommen von Rückkehrern, welche einen Urlaub in Kroatien hinter sich haben. Deshalb hat die Regierung eine Reisewarnung für GANZ Kroatien ab Montag, 17. August 2020 (0 Uhr) ausgegeben!

Aufgesplittet auf die Bundesländer sieht es in der aktuellen Situation wie folgt aus:

Wien - 800

Oberösterreich - 241 Fälle

Niederösterreich - 173 Fälle

Tirol - 149 Fälle

Steiermark - 90 Fälle

Salzburg - 88 Fälle

Kärnten - 61 Fälle

Voralberg - 32 Fälle

Burgenland - 18 Fälle