BERGWERK. Am Sonntag, 8. Dezember 2019, lud der Burgenländische freiheitliche Seniorenring (B.S.R.) – Bezirk Oberwart seine Mitglieder und Sympathisanten zur alljährlichen Jahresabschlussfeier in das Gasthaus Koller in Bergwerk ein.

Bezirksobmann Reinhold Pöttschger, der mit seiner Gattin Gertraud und Elsa Neubauer die Feier mustergültig organisierte, konnte unter den mehr als 80 Gästen auch den Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Tschürtz, den Landesobmann des B.S.R. –Burgenland Paul Strobl und den neu gewählten Obmann des Österreichischen Seniorenringes Bundesobmann Thomas Richler, der mit seiner Gattin aus Kärnten angereist kam, herzlich begrüßen.

Humorvolle Texte

Edi Nicka und Estrid Wertz stimmten die Gäste mit nachdenklichen, aber auch humorvollen adventlichen Texten auf das kommende Weihnachtsfest ein.