Im Bezirk Oberwart wurde bereits in zwei Gemeinden ein Bürgermeisterwechsel vollzogen.

BEZIRK OBERWART. In zwei Gemeinden gab es im Vorfeld der Gemeinderatswahl, die für den 2. Oktober 2022 festgesetzt wurde, bereits einen Wechsel an der Gemeindespitze. Im Oktober 2021 folgte in Markt Allhau Joachim Raser (ÖVP) dem langjährigen Bürgermeister Hermann Pferschy. Gleichsam wurde mit Theresa Sauhammel (ÖVP) eine neue zweite Vizebürgermeisterin gewählt.

Auch in Unterwart kam es kurz vorm Jahreswechsel zu einem Generationenwechsel an der Gemeindespitze. Klara Liszt, die 2017 den Bürgermeistersessel von Josef Horvath übernahm, übergab das Szepter an GV Hannes Nemeth. Im Jänner 2022 folgte Alfred Szabo (SPÖ) Robert Polzer als Vizebürgermeister.

Klara Liszt übergab das Bürgermeisteramt an Hannes Nemeth.

Foto: Peter Seper

hochgeladen von Peter Seper

Bürgernähe und wichtige Projekte

"Bürgernähe und Überparteilichkeit sind meine obersten Ziele. Eine weiteres Ziel ist, dass unsere Gemeinde mit den Ortsteilen Markt Allhau und Buchschachen so attraktiv und lebenswert bleibt, wie sie ist. Ich habe mit meinen schon über 500 Hausbesuchen viel über die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger erfahren", so Joachim Raser, dessen Vater schon langjähriger Bürgermeister in Markt Allhau war.

"Um alle Mitbürger und Mitbürgerinnen besser kennenzulernen und ihre Anliegen und Bedürfnisse in meine neue Aufgabe als Bürgermeister einfließen zu lassen, möchte ich in den nächsten Monaten jedes Haus in Unterwart und Eisenzicken besuchen – natürlich entsprechend der gültigen Corona-Regeln. Ich darf mich an dieser Stelle auch bei meiner Vorgängerin Klara Liszt bedanken. Sie hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit für uns alle geleistet und viele wichtige Projekte umgesetzt. Danken darf ich auch all jenen, die unsere Gemeinde zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist", so Hannes Nemeth, Neo-Bürgermeister in Unterwart.