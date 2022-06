Höhere Lehranstalt für Produktmanagement & Präsentation Multimedial Ausstellung im OHO

Social Media – Das Leben als Marionette, so lautet der Titel der diesjährigen Fotoausstellung des 2. Jahrgangs der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement & Präsentation der HBLA Oberwart. Diese Fotoausstellung entstand durch eine Kooperationsanfrage des Geschäftsführers des OHOs Alfred Masal. Sein Wunsch war es, eine verrückte Medienmaschine gemeinsam mit den Jugendlichen der HLP und ausgewählten Künstler:innen wie Hannah Neckel zu bauen. Das Besondere an diesem Projekt war, dass es einerseits fächerübergreifend und andererseits auch klassenübergreifend durchgeführt wurde, denn neben dem 2. Jahrgang wirkte auch der 4. Jahrgang der HLP am Bau der verrückten Medienmaschine mit. Ein Semester lang wurde die Ausstellung im Unterrichtsgegenstand Projektatelier mit Hilfe von Projektmanagementtools geplant und die Installationen umgesetzt. Denn neben Fotos wurden auch Skulpturen ausgestellt und mit Augmented Reality gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler beleuchteten vor allem auch die kritischen Aspekte der Onlinewelt und zeigten mit ihren Kunstwerken auf, dass sie sich sehr wohl Gedanken machen über ihren Social-Media-Konsum und auch die Gefahren des Internets kennen. Nach zwei Jahren Pandemie konnte endlich wieder extern eine Ausstellung durchgeführt werden! Die Jugendlichen ernteten viel Lob für ihre außergewöhnlichen Arbeiten. Die Ausstellung kann noch bis 25. Juni während der Öffnungszeiten des OHOs besichtigt werden.