SCHREIBERSDORF. Die Geschwister Adam und Ivonne Wiener nahmen am Sonntag als inoffizielle Starter bei den Steirischen Landesmeisterschaften in Kapfenberg teil und waren dabei sehr erfolgreich.

Adam holte sich Platz 1 im Speerwurf mit 60,60m. "Diesmal war es keine so guten Wurfserie, es hat dennoch gereicht", so Adam. Auch Ivonne eroberte Platz 1 im Speerwurf mit einer weiteren Saisonbestleistung von 39,03m. "Ich habe somit das offizielle Limit für die Staatsmeisterschaften nächste Woche überworfen! Der Urlaub und das Training haben sich gelohnt. Anfangs hatte ich zwei ungültige Versuche, zwei Würfe mit 36m und 38,38m. Der letzte Wurf landete dann bei 39,03m. Ich habe mich bei jedem Wurf gesteigert!", freute sich Ivonne.

Zuversicht für Staatsmeisterschaft

Beide gehen nun zuversichtlich in die Staatsmeisterschaften, die Mitte August stattfindet. "Wir hoffen auf ein gutes Ergebnis", so die beiden Schreibersdorfer.