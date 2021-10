Der FC Südburgenland verpasst wichtige Punkte im direkten Duell mit Wacker Innsbruck.

SÜDBURGENLAND. Nach dem ersten Punkt in der neuen Saison gegen Altach/Vorderland sollte für die Senft-Elf ein weiterer Punktegewinn in Innsbruck her. In einer eher mäßigen ersten Halbzeit taten sich die Südburgenländerinnen allerdings schwer. Der letzte Biss im Spiel nach vorne fehlte ein wenig.

Auf der Gegenseite war auch Innsbruck eher unspektakulär. Geprägt waren die ersten 45 Minuten von viel Kampf auf beiden Seiten, aber ohne hochkarätige Szenen. Die beste Möglichkeit für Südburgenland hatte Dora Fabian mit einem Schuss knapp am Tor vorbei (18.). Im Gegenzug setzte Sandra Vojtane knapp vorbei. In einer Szene fiel ein Schandl-Schussversuch zu schwach aus (31.).

Unglückliches 1:0

Während die Südburgenländerinnen einige Male - zumindest zweimal wohl zu Unrecht - wegen Abseits zurückgepfiffen wurden, profitierten die Innsbruckerinnen durch eine (zunächst) strittige Szene vor der Pause. Im ersten Moment hatte der Assistent beim Ball von Wagner auf Lemesova die Fahne oben, doch die Schiedsrichterin overrulte diesen und gab den Treffer der Slowakin (41.).

Die wohl im Abseits stehende Voitane griff nicht ein - auch weil der Ball unglücklich von Hanna Graf in den Lauf von Torschützin Lemesova abgelenkt wurde - somit ist die Entscheidung auf Tor auch richtig.

Doppelschlag zur Entscheidung

Nach Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und spielten gefällig nach vorne. Echte Möglichkeiten blieben aber am letzten Pass hängen. In dieser Druckphase nutzten die Innsbruckerinnen eine Unachtsamkeit und Annalena Monz traf zum 2:0 (58.). Nur eine Minute später war es im Konter Sandra Voitane, die den Sack quasi zuschnürte.

Auch danach zeigten die Südburgenländerinnen Moral und versuchten alles, um doch noch zumindest Ergebniskosmetik zu betreiben. Im Konter blieben die Heimischen gefährlich und Balbi musste gegen Voitane (61.) und Hochmuth (81.) retten. Nach einem harten Einsteigen gegen Emily Planer sah Diana Lemesova zurecht Gelb-Rot (83.). In Unterzahl gelang der eingewechselten Antonia Hintner sogar noch das 4:0 (87.). Damit "übernahm" Südburgenland wieder die Rote Laterne von Innsbruck.

Die Innsbruckerinnen bejubelten einen Doppelschlag nach der Pause.

Verdientes 1:1-Remis fürs 1b-Team

Im Duell der 1b-Teams brachte Maike Groszmann die Südburgenländerinnen bereits nach zwei Minuten per Kopf nach einem Corner in Front. Danach taten sich die Innsbruckerinnen schwer gegen die kompakte Defensive der Gäste. Die jungen Südburgenländerinnen hielten gegen die favorisierten Innsbruckerinnen gut mit und wacker dagegen.

Vor der Pause gelang nach schöner Aktion Kapitänin Laura Hartlieb mit einem Schuss ins Kreuzeck der verdiente Ausgleich. Auch nach der Pause zeigten beide Teams eine ansprechende Leistung, wobei im Finish Südburgenland sogar ein leichtes Übergewicht erarbeitete. Letztlich blieb es aber beim gerechten 1:1.