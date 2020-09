Vor Beginn der neuen Volleyballsaison gibt es bei den Wild Volleys Oberschützen einige Veränderungen.

OBERSCHÜTZEN. Die neu zusammengestellte Mannschaft der 1. Landesliga der Wild Volleys Oberschützen verbrachte das letzte Wochenende bei einem Lehrgang im VIVA Sportzentrum Steinbrunn.

Die Bedingungen im Trainingszentrum des ÖVV im Burgenland waren ausgezeichnet. Die Spielerinnen der Spielgemeinschaft Wildvolleys/Campus Stegersbach hatten also alle Möglichkeiten, sich den richtigen Kick für die neue Saison zu holen. Das Trainerteam (Flo, Oliver und Doris) gab sich alle Mühe, das Maximum an Schweiß und Freude aus den motivieren jungen Damen herauszuholen.

Einige Abschiede

Drei der längstgedienten Spielerinnen haben heuer die Chance genutzt, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Nach einem Probetraining war der Wechsel von Lea und Miriam Kager sowie Jana Sedlacek in die erste Mannschaft des TSV Hartberg unter Dach und Fach. Mittlerweile schwitzen sie unter "fremden" Anweisungen im Vorbereitungscamp auf den Start in die 1. Bundesliga.

Mit Flori Drobits verließ nach 10 Jahren eine Wild Volleys der ersten Stunde das Team. Von der U12 bis zum 4. Platz in der Landesliga 2018/19, sowie der Aufnahme in den bgld. Jugendkader gab es viele erinnerungswerte Stationen! Mit dem Studienbeginn trennen sich auch die Wege mit Linda und Theresa Gross, die ein wenig später zu den Wild Volleys gestoßen sind! And last but not least hängen mit Leonie Posch und Anna Ochsenhofer zwei weitere langjährige Spielerinnen der Wild Volleys ihre Knieschützer an den Nagel und konzentrieren sich im Maturajahr auf diese "zentrale" Hürde. "Wir wünschen euch für die Herausforderungen in Schule und Studium alles Gute und würden uns freuen, wenn ihr den "Wild Volleys" - Abschnitt Eures Lebens in guter Erinnerung behält!", so die Wild Volleys auf Facebook.