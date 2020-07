In Unterpetersdorf wurden am 18. und 19. Juli 2020 die Dressurmeisterschaften der Ländlichen Burgenland ausgetragen.

BAD TATZMANNSDORF. Bei der Dressurmeisterschaft der Ländlichen Burgenland gab es einige Podestplätze für das Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf. Veronika Posch vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf blieb in der Pony-Meisterschaft auf Mary Poppins mit Noten von 6,2 und 6,8 siegreich. Sarah Ochsenhofer und Give me Five siegten mit Noten von 7,0 und 7,70.

In der allgemeinen Klasse holte sich Katrin Kopfer vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf die Meisterschärpe. Sie siegte auf Calvados, nachdem sie in der Klasse LM beide Teilbewerbe mit den Noten 7,0 und 6,8 gewonnen hatte. Die Bronzemedaille holte Anna Maria Schneider vom Reitcirkel Südburgenland/Neuhaus an der Wart, mit den Noten 6,3 und 6.3. Sie war mit dem Shagya-Araber Rapphengst O’Bajan Grando gestartet. Bei der Kostüm-Musikkür in der Klasse A holte Alina Raml vom Reit- und Therapiezentrum Bad Tatzmannsdorf auf Alina Platz 2.

Florentina Erkinger Zweite

Bei der ersten Etappe der Casino Grand-Serie im Magna Racino in Ebreichsdorf belegte im Ponyspringen über 1,05 m Florentina Erkinger vom Reithof Leitenwald mit Beverly den 2. Platz.