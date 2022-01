DORNAU. Da Josef David coronabedingt seinen 80er nur in kleinem Rahmen mit Familie und einigen Freunden feieren konnte, erinnert man sich im Rückblick seines sportlichen Werdegangs stets an einen ganz "Großen" des Burgenländischen Fußballs. Sepp David setzte in den 1960er und 1970er Jahren als begnadeter Fußballer beim SC Oberwart, Großpetersdorf und in Jabing fußballerische Glanzlichter. Nach seiner aktiven Zeit wechselte Josef David in das Lager der Fußball-Schiedsrichter und war später auch als BSK-Funktionär tätig. Als Spielleiter blieb David ein echter Sportsmann, der sich mit Spielern und Funktionären stets respektvoll und auf Augenhöhe austauschte. Als Schiedsrichter der Regionalliga und Bundesliga war Josef David in ganz Österreich beliebt und auf allen Sportplätzen und Stadien gern gesehen. Am 4. Jänner 2022 feierte Josef David, der als Fußballer und Schiedsrichter zu den Besten des Landes zählte, seinen 80. Geburtstag, wozu ihm Freunde und ehemalige Kollegen recht herzlich gratulierten.