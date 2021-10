Bei der MTBO Europameisterschaft kratzte Lukas Wieser (HSV Pinkafeld) am Podest.

PINKAFELD. Mit nur etwas gedämpften Erwartungen ist Lukas Wieser vom HSV Pinkafeld zu den Jugend-Europameisterschaften in Mountainbike Orienteering nach Portugal gefahren. Aufgrund einer Verkühlung musste er den letzten Testwettkampf vor der EM in der Slowakei auslassen. Diese Unsicherheit machte sich offenbar beim 1. Bewerb im Sprint noch bemerkbar. Während sich sein Teamkollege Hannes Hnilica vom OLT Transdanubien völlig überraschend den Europameistertitel im Sprint holte, reichte es für Lukas nur für Platz 20.

Plätze 4 und 6

Auf der Mitteldistanz lief alles schon viel besser. Körperlich wieder deutlich fitter, konnte Lukas wieder im Spitzenfeld mitmischen und schaffte mit Platz 6 auch prompt ein Diplom und sein Ticket für die Siegerehrung.

Im letzten Bewerb, der Langdistanz, startete Lukas ausgezeichnet in den Wettkampf und war bei Posten 6 noch auf Platz 2 und auch sonst immer in den Medaillenrängen. Eine kleine Unachtsamkeit beim vorletzten Kontrollposten kostete rund 20 Sekunden und somit die schon sicher scheinende Medaille. Es fehlten am Ende nur 8 Sekunden auf Platz 3.

Lukas: "Ich mag diese Urkunden nicht mehr! Vor 2 Jahren in Deutschland waren es Diplome für 2 x Platz 5 und 1 x Platz 6. Jetzt muss ich schon wieder 2 Diplome mitheimnehmen. Mein Ziel und mein Traum ist 1 Medaille!!"