Die Rallycross-und Rallye-Elite traf sich beim ARBÖ RX-Event in Greinbach.Für den RCC-Süd Großpetersdorf gab es tolle Erfolge auf der Heimstrecke.

GREINBACH/GROSSPETERSDORF. Am vergangenen Wochenende wurden die ersten zwei RX-Staatsmeisterschaftsläufe beim ARBÖ Doppel RX-Event im PS RACING CENTER Greinbach mit Zuschauern durchgeführt.

Ermöglicht hat diese Veranstaltung der RCC-Süd mit seinem Obmann Erich Petrakovits durch die Selbstauferlegung eines strengen COVID-19-Präventionskonzeptes. „Unser Konzept ist voll aufgegangen. Es gab auch Kontrollen durch die Behörden und die haben wir alle zu 100 Prozent erfüllt“, ist Petrakovits auch stolz, dass das RX-Doppel in Greinbach die erste Motorsport-Veranstaltung in Österreich mit Zuschauer nach Corona war.

Sieg mit Weltpremiere

Bei den Supercars gab es einen Sieg und die Weltpremiere in der Steiermark durch Manfred Stohl mit seinem Elektro-Boliden. Der RX-Rekord Champion Alois Höller versuchte alles mit seinem Benzin getriebenen Ford Fiesta mit zu halten, musste sich aber schlussendlich dem neuen E-Auto von Stohl geschlagen geben. Trotzdem gewinnt Höller überlegen seine Klasse, da das E-Auto in einer eigenen Klasse gewertet wird.

Eine große Bereicherung war der TITANS-RX-Cup in der Klasse Supercars, hier gaben die Rallye-Asse Kris Rosenberger und Reini Sampel den Ton an. Der Greinbach-Spezialist Karl Schadenhofer (VW Golf Turbo) gewinnt am Samstag die Klasse STC über 2000 ccm, der Ungar Tibor Vamosi (BMW M3) am Sonntag, RCC-Süd Pilot Johann Weidinger (VW Golf TDI) wird beide Male Dritter.

Bei den Supertouringcars bis 2000 ccm ist gegen den tschechischen Seriensieger Roman Castoral (Opel Astra OPC) kein Kraut gewachsen, er gewinnt vor den RCC-Süd Piloten Dominik Jordanich (Honda Civic) und Dominik Janisch (VW Polo).

Siege für Frieszl und Karlovits

In der Klasse Super 1600 war der Steirer Erwin Frieszl (Peugeot 208) das Maß aller Dinge. Der RCC-Süd-Pilot gewinnt beide ÖM-Läufe, Lukas Dirnberger (Skoda Fabia) belegt den zweiten Platz und Dominik Rath (Peugeot 207) vom RCC-Süd wird Dritter.

Der Burgenländer Daniel Karlovits (Honda Civic) dominierte beide Läufe in der Klasse STC bis 1600 ccm vor Raphael Dirnberger (Skoda Fabia) und Peter Freinberger (VW Polo). Nadine Kellner (Peugeot 106) sorgte mit einem Überschlag für eine Schrecksekunde. Großes Kompliment an Nadine und ihr Team, denn nachdem ihr RX-Bolide wieder repariert war, gewann sie den nächsten Vorlauf, als wenn nichts gewesen wäre.

Daniel Karlovits triumphierte in der Klasse "Super-Touring-Cars bis 1600 ccm".

Foto: Karner Markus/K-pix.at

Schermann erneut Erster

Emotional war die Geschichte in der Klasse National 1600. Nachdem Robert Vogl (Citroen Saxo) am Samstag die Klasse gewann, muss er danach wegen eines Elektrikschadens aufgeben. Der Lokalmatador Kevin Schermann (Peugeot 106) hatte am Samstag technische Probleme, der 17-jährige RCC-Süd Pilot schlug aber am Sonntag eindrucksvoll zurück und wiederholte seinen Vorjahressieg. Thomas Handlos (Citroen Saxo) und Roland Frisch (Peugeot 106) folgten auf den Plätzen.

Im neu geschaffenen Peugeot RX-Cup gewinnt Norbert Dorn vor Selina Schadenhofer und David Chudik.

Nächste Rennen im August

"Der nächste RX-Lauf in Greinbach findet am 22./23. August statt, wo wir ein Rekordstarterfeld von über 130 Fahrer erwarten, davon 15 Supercars weil diese Veranstaltung auch zur ungarischen Meisterschaft zählen wird", so Petrakovits.

Alle Ergebnisse finden Sie auf www.chronomoto.hu